El marido perdido de Victoria vuelve a 'Valle Salvaje': quién es Dámaso, el personaje que va a dar que hablar

Un extraño ha aparece en la Casa Pequeña en mitad de la noche. Mercedes lo ha reconocido al instante y la sorpresa ha invadido su cara. Con esta misteriosa escena nos dejaba el capítulo del jueves de Valle Salvaje, la serie diaria de La 1 que alcanza máximos de audiencia y reúne a los espectadores cada tarde frente a la televisión. Lo que no imaginaban los seguidores de la ficción es que estaban a punto de descubrir algo que había quedado enterrado en el pasado.

El marido de Victoria llega a Valle Salvaje

El hombre misterioso que ha llegado a Valle Salvaje y ya hemos podido conocer en profundidad es Dámaso, el marido de Victoria y, a ojos del mundo, padre de Gaspar (aunque todos sabemos que, en realidad, el fallecido era hijo del duque, José Luis Gálvez de Aguirre).

Los más atentos recordarán la historia, pues la propia duquesa de Valle Salvaje habló de su marido en el capítulo 238. "Después de que mi esposo se fuera a las Américas y allí muriese, me vi en la obligación de sacar adelante una casa y un hijo sin la ayuda de nadie. Empecé a utilizar esas armas, a forjarme una armadura". Esto es lo que Victoria le contó a su sobrina Adriana, y su manera de explicar el difícil carácter que siempre la ha caracterizado. Claro que en ese momento, estaba fingiendo una enfermedad. ¿Habrá más mentiras escondidas en su relato?

El hombre llega a la que cree que es su casa, pero allí se encuentra con Mercedes, que no tarda en reconocerle a pesar de los años y de que le daban por muerto. Dámaso, lo primero que hace es preguntar por Victoria, su esposa, pero la duquesa de Miramar le explica que ella ya no vive en la Casa Pequeña, si no Palacio, que la casa tampoco le pertenece: "En su ausencia han ocurrido muchas cosas que creo que debería saber", le dice antes de sentarse a hablar de cómo ha cambiado Valle Salvaje.

02.13 min Valle Salvaje - Mercedes pone al día a Dámaso

Así, la hermana de Pilara le pone al día de todo lo sucedido. "Así que he tenido un hijo y lo he perdido sin llegar a conocerlo", dice Dámaso reaccionando al saber que Victoria tuvo un hijo llamado Gaspar. Sin embargo, a pesar de todo lo que le ha dicho, el hombre no termina de creerse que don José Luis se haya casado con su esposa: "¿Y doña Pilara?", le pregunta a una Mercedes que le confirma la muerte de la anterior duquesa de Valle Salvaje.

La dueña de la Casa Pequeña le ofrece instalarse en su hogar y llevarle hasta Victoria para que compruebe así que todo lo que cuenta es verdad, pero Dámaso tiene otros planes: "Las personas que no me conozcan en ambas casas no deben saber mi verdadera identidad, al menos de momento. Recuerde que sigo casado con Victoria, y ese matrimonio es el que tiene validez, y no el del duque. Todo esto supondría un gran revuelto para el valle", y para todo el reino, añade Mercedes.