La confesión de Adriana que destroza a Rafael en 'Valle Salvaje'

Todo parecía indicar que Adriana se recuperaba perfectamente de los dolores del parto, pero en los últimos capítulos, la joven ha dado un gran susto: ha vuelto a sangrar y a encontrarse más débil. La duquesa de Valle Salvaje ha sufrido pequeños pero múltiples sangrados internos que han provocado la gravedad en la que se encuentra ahora mismo. Según el galeno, todo está en manos de la providencia, pero lo cierto es que no ha vuelto a sangrar. Aunque todos confían en su recuperación, Adriana le ha dicho a Luisa que se apaga, por lo que ha tomado la decisión de confesarle algo muy importante a Rafael. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Te contamos todos los detalles!

Adriana pide a Luisa que cuide de María Tras recuperar un poco el color tras el desmayo, Adriana le pide a Rafael poder ver a su niña y Luisa, y eso es lo que hace, visitar a su amiga, que se le ilumina la cara cuando vuelve a ver a la pequeña María. A la duquesa le resulta muy duro estar sin su hija pero la criada intenta animarla diciéndole que cuando se recupere del todo, no se van a separar nunca más. Sin embargo, Adriana no está muy segura de que eso vaya a suceder, y le confiesa a su amiga que quería verla, no solo porque la echara de menos, si no también para pedirle algo: "Quiero pedirte lo mismo que tú me pediste cuando Evaristín estaba a punto de nacer, ¿te acuerdas?". Luisa recuerda que ella le pidió que cuidara de Evaristo por si a ella le pasaba algo, pero que a la duquesa no le va a pasar nada, solo que verá crecer a su hija. A la joven se le empiezan a caer las lágrimas, pues no cree que tenga tanto tiempo: "Yo esto no se lo puede decir a nadie más. Necesito que cuando yo no esté cuides de María, y de Bárbara y Pedrito. Necesito que seas el bastón en el que Rafael pueda apoyarse". Luisa corta a su amiga asegurando que no le va a pasar nada, pero Adriana tiene otras sensaciones: "Luisa, algo no va bien, me apago, mi tiempo se termina. Dame tu palabra, por favor". 03.53 min Valle Salvaje - Adriana pide a Luisa que cuide de María

El tierno momento de Pedrito con Adriana Bárbara y Pedrito han visitado a su hermana tras el desmayo. El pequeño, ajeno al sufrimiento de Adriana, le promete que él puede cuidar de su sobrinita hasta que ella se ponga mejor y pueda cuidar de la pequeña. Unas palabras que provocan el orgullo y emoción de la duquesa: "Qué haríamos sin ti, Pedrito". Es entonces cuando Bárbara convence a su hermano para marchar y dejar descansar a Adriana, pero el jovencito le promete que volverá mañana con María para que la pueda ver todos los días hasta que se ponga buena del todo. "Qué será muy pronto, porque estás mejor ¿verdad?", le pregunta a su hermana mayor, que le dice que claro. Un tierno momento que ha emocionado a todos. 01.40 min Valle Salvaje - El tierno momento de Pedrito con Adriana