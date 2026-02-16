Adriana y Rafael ya son padres en 'Valle Salvaje': descubre el sexo del bebé

Ya hacía muchos días que Adriana había roto aguas tras el final de su boda con Rafael, pero todavía no había dado a luz. El parto de la joven se complicaba cada día que pasaba al no dilatar. Ni los paseos por los pasillos, ni los remedios aceleraban el alumbramiento, y los dolores de la duquesa de Valle Salvaje cada vez iban a más. Finalmente, Petra ha tenido que provocarle un parto que no ha sido nada fácil. ¿Quieres saber qué ha tenido Adriana? ¡Continúa leyendo que te lo contamos!

El difícil parto de Adriana Petra y Pura ya habían avisado a los Gálvez de Aguirre: tanto la vida de Adriana como la del bebé estaban en peligro. De ahí la premura de provocar el parto, y aún así no ha sido fácil. La partera y su ayudante dijeron que era mejor que Luisa esperara fuera de la alcoba, y ahí es donde la joven ha sido testigo de los gritos de la duquesa mientras rezaba, al igual que todos en la Casa Grande y la Casa Pequeña. 02.03 min Valle Salvaje - Adriana da a luz a un niño

Adriana da a luz a un niño Solo quedaba un último esfuerzo, y Pura animaba a Adriana a dar ese empujón: "Demuestrenos que es usted la mujer más valiente y más fuerte de todo el reino. Piense en su retoño, coja aire y en el próximo dolor, apriete como si le fuera la vida en ello". Mientras, Luisa tras la puerta, suplicaba a Dios que salvara a Adriana y a su hijo. Y finalmente, el momento más esperado de cualquier embarazada cuando escucha el llanto de su bebé. Adriana cayó desmayada por los esfuerzos, y no pudo oír lo que Pura le decía a Petra: "Es un niño". Sin embargo, la que sí lo escuchó fue Luisa desde la puerta, que al fin respiraba tranquila. Adriana da a luz a un niño t La criada preguntaba si puede entrar ya en la alcoba, pero Pura no se lo permite. Mientras espera, Petra sale apresurada con un capazo, y justo después, Luisa puede entrar en la habitación para comprobar que Adriana estaba bien.

Luisa comunica a todos la noticia Al saber que los Gálvez de Aguirre ya pueden subir para conocer a la criatura, Luisa corre por los pasillos de la Casa Grande para anunciar a Rafael y José Luis el alumbramiento del bebé. La joven les explica que Adriana está bien, y cuando el anterior duque de Valle Salvaje le pregunta si es un varón, ella se lo confirma con alegría: "Es un varón". La felicidad se apodera de José Luis, y junto a Rafael, que no aguanta más para conocer a su hijo, suben a la alcoba. Mientras, Victoria, visiblemente emocionada, quiere decir unas palabras que han sorprendido a Luisa: "¿Podemos subir y conocerlo juntas? Si te parece. Seguro que Adriana agradecerá tu presencia". Luisa comunica a todos la noticia t