Quién es Enriqueta, la madre de Braulio que va a dejarnos momentazos en 'Valle Salvaje'
- Una mujer ha bajado de su calesa en 'Valle Salvaje', y solo su imagen ya promete
- Marta Tomasa nos presenta al personaje que promete revolucionar Valle Salvaje
Esperamos que tengáis frescas las lecciones de francés, porque van a resultaros muy útiles en los próximos episodios de 'Valle Salvaje': la tía Enriqueta, o Henriette, como la llaman cariñosamente sus seres queridos, acaba de llegar a nuestro valle favorito y, por lo que hemos podido ver, el personaje promete.
Primero, porque lleva unos looks rebosantes de color y de detalle que apuntan a que se trata de una persona, como mínimo, interesante. Segundo, porque Marta Tomasa, actriz que conocemos de otras diarias como El secreto de Puente Viejo, nos ha adelantado de quién se trata: "Mi personaje es la madre de Braulio, viuda de Domingo, y vengo al valle a revolucionarlo un poquito".
La tía Henriette, un toque de color en Valle Salvaje
No era suficiente con una boda y con un parto: ahora también tenemos la visita misteriosa de este personaje del que aún sabemos poco. ¿Vendrá a investigar la muerte de Domingo, como su hijo, o a quitarle a Braulio esas tonterías de la cabeza?
Marta Tomasa, por lo pronto, nos advierte que no nos fiemos de las apariencias: "Puede parecer una mujer un poquito excéntrica, pero cuidado: no se la puede subestimar, porque es mucho más observadora de lo que se cree. Va a interactuar con toda la familia Gálvez de Aguirre y a traer sorpresas más adelante".
Humor, moda y muchas sorpresas
"A mí como Marta lo que más me gusta de ella es que es un personaje con humor, con sensibilidad, con mucha astucia, y que emocionalmente toca muchos palos", dice Marta Tomasa, que nos ha puesto los dientes largos con esta descripción del personaje que, en el pequeño avance que encabeza estas líneas, parece que va a dejarnos unas escenas muy divertidas en sus diálogos con el duque don José Luis o el resto de habitantes de la Casa Grande.
Para conocer mejor a Marta Tomasa, le hemos preguntado qué tiene en común con Henriette, y ella lo tiene claro: "Marta se parece a Enriqueta en algunas cosas muy importantes: esta cosa de tirar para alante e intentar sostener la alegría constantemente".
¡Justo lo que necesitábamos en nuestra serie favorita! Ella está contenta de haber llegado y nosotros ya nos hemos contagiado de su entusiasmo: "Mi experiencia en Valle Salvaje es maravillosa, estoy feliz. El equipo es increíble y volver a rodar cada día me da mucha tranquilidad y mucha felicidad. Espero que os lo paséis muy bien porque yo me lo estoy pasando muy bien haciéndolo"
¡A pasárnoslo bien con la tía Henriette! No te pierdas los próximos capítulos para conocerla un poco mejor.