Quién es Enriqueta, la madre de Braulio que va a dejarnos momentazos en 'Valle Salvaje'

Esperamos que tengáis frescas las lecciones de francés, porque van a resultaros muy útiles en los próximos episodios de 'Valle Salvaje': la tía Enriqueta, o Henriette, como la llaman cariñosamente sus seres queridos, acaba de llegar a nuestro valle favorito y, por lo que hemos podido ver, el personaje promete.

Primero, porque lleva unos looks rebosantes de color y de detalle que apuntan a que se trata de una persona, como mínimo, interesante. Segundo, porque Marta Tomasa, actriz que conocemos de otras diarias como El secreto de Puente Viejo, nos ha adelantado de quién se trata: "Mi personaje es la madre de Braulio, viuda de Domingo, y vengo al valle a revolucionarlo un poquito".

La tía Henriette, un toque de color en Valle Salvaje No era suficiente con una boda y con un parto: ahora también tenemos la visita misteriosa de este personaje del que aún sabemos poco. ¿Vendrá a investigar la muerte de Domingo, como su hijo, o a quitarle a Braulio esas tonterías de la cabeza? Marta Tomasa, por lo pronto, nos advierte que no nos fiemos de las apariencias: "Puede parecer una mujer un poquito excéntrica, pero cuidado: no se la puede subestimar, porque es mucho más observadora de lo que se cree. Va a interactuar con toda la familia Gálvez de Aguirre y a traer sorpresas más adelante".