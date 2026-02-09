Rafael y Adriana se dan el "sí quiero" en la boda más esperada de 'Valle Salvaje' con sorpresa final

Un baile que lo empezó todo y un “sí quiero” que nadie olvidará. La boda de Adriana y Rafael no solo ha sido el momento más esperado de la serie, sino un torbellino de emociones, sorpresas y giros inesperados que van mucho más allá del altar. Amor, nostalgia y un final que nadie vio venir. Esta historia merece ser recordada con el corazón preparado para emocionarse y muchos pañuelos para limpiar nuestras lágrimas. ¿Quieres saber cómo ha sido el gran momento de Adriana y Rafael? ¡Te contamos todos los detalles sobre la boda del año en Valle Salvaje!

La última conversación como novios La historia de amor y Adriana y Rafael es una de las más bonitas de la historia de la televisión. Todo comenzó con un baile, en la villa de Madrid, y así ha empezado el día de más importante de sus vidas en el que por fin se han dado el "sí quiero", con un baile que ha homenajeado sus orígenes. 'Valle Salvaje' homenajea sus orígenes en la boda de Adriana y Rafael: ¿encuentras las referencias al primer capítulo? Noah Benalal Antes de la boda, Rafael se ha quedado embelesado mirando a su futura esposa, y ha decidido comenzar la conversación como hizo el día que se conocieron. Un diálogo de dos desconocidos que han revivido palabra por palabra, pero con la diferencia de que ahora van a convertirse en marido y mujer. 04.02 min Valle Salvaje - La última conversación como novios

Adriana llega al altar del brazo del duque Todos preparados para esperar a la novia, la Salcedo de la Cruz ha aparecido por la escalinata de la Casa Grande del brazo del duque de Valle Salvaje, y al paso de un cuarteto de cuerda. Ya en la puerta de la capilla, Adriana, al ver a Rafael delante del altar, no ha podido evitar recordar la primera vez que le vio durante el baile en la corte de Carlos III. Adriana se ha emocionado, al ver a todos reunidos en la capilla, especialmente, a su mejor amiga Luisa, a la que no esperaba encontrarse en primera fila y con un look deslumbrante. Emocionadas, las dos jóvenes se han dado un buen apretón de manos antes del momento crucial del enlace. Sin olvidar a su hermano Pedrito, al que ha dado un fuerte abrazo lleno de sentimiento. Emocionada también estaba Victoria al ver a su sobrina tan radiante, pero sobre todo, Rafael, que esperaba a Adriana en el altar. Nunca habían estado tan preparados para un momento así. 01.52 min Valle Salvaje - Adriana llega al altar del brazo del duque

Adriana y Rafael se dan el sí quiero más esperado Durante la ceremonia, el sacerdote ha querido recordar tanto a Pilara como a Julio. Después, tanto José Luis como Mercedes, padrinos de la boda, han dado fe del amor, buenas intenciones e integridad que tiene la pareja en contraer matrimonio, afirmando ambos la respuesta. En exclusiva: el vestido de novia de Adriana en 'Valle Salvaje' y el look de invitada de Luisa al detalle Noah Benalal Y al fin llegó el momento del "sí quiero" y los votos. Pedrito ha sido el encargado de entregarles las alianzas con las que se han declarado su amor. "Adriana, eres parte de mi alma en otro cuerpo, la certeza más grande que jamás he conocido. No existe ningún momento que no quiera vivir a tu lado. ¿Quieres ser mi esposa para unirnos en una misma carne, en una misma vida, en un mismo destino?", expresa Rafael provocando las lágrimas de emoción en una Adriana -y en todos- que también manifiesta sus votos: "Rafael, a tu lado el amor es salvaje, valiente y tierno. Una fuerza que todo lo puede, y que nos ha traído hoy aquí. ¿Quieres ser mi esposo y que nos unamos en una misma carne, en una misma vida, en un mismo destino?". El joven, por su puesto, también responde "sí quiero" a la mujer de su vida. Un momento lleno de emoción y alegría que se ve ensombrecido por el anuncio del sacerdote al proclamarlos marido y mujer: "Uno en santo matrimonio ante todos los presente a don Rafael Gálvez de Aguirre y Adriana Salcedo de la Cruz hasta que la muerte los separe. Y ahora, demos la enhorabuena a los nuevos duques de Valle Salvaje". Todos, incluidos los novios, quedan sorprendidos ante las palabras del cura, pues nadie sabía que José Luis había abdicado en favor de su hijo, pero Dámaso ha vuelto a hacer de las suyas. 02.43 min Valle Salvaje - Adriana y Rafael se dan el sí quiero más esperado

El novio puede besar a la novia El enlace ha concluido con los novios recorriendo el pasillo central de la capilla de la Casa Grande ante un manto de pétalos sobre volando sus cabezas, y como no podía ser de otra manera, con un apasionado beso de Adriana y Rafael, el primero como marido y mujer ante los aplausos, las miradas y sonrisas de todos los asistentes a la boda.

Adriana se pone de parto Una vez terminada la fiesta de la boda, Rafael y Adriana descansan conversando con Victoria sobre el anuncio que hizo el sacerdote en plena ceremonia. Mercedes también llega para despedirse el matrimonio, y Adriana aprovecha para agradecer a ambas el esfuerzo que han hecho para organizar juntas el enlace, a pesar de las diferencias que tienen entre ellas. Sin embargo, un malestar impide a Adriana terminar la frase. La joven, preocupada, se sube la falda de su vestido de novia y se da cuenta que ¡ha roto aguas! ¡Un nuevo Gálvez de Aguirre viene en camino! 00.28 min Valle Salvaje - Adriana se pone de parto