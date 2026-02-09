Luisa hace su gran aparición en la boda de 'Valle Salvaje' como nunca la habíamos visto

La boda más esperada en Valle Salvaje ha dejado un hito que nadie podrá olvidar: Luisa irrumpe en el palacio con un look digno de la alta nobleza y desata miradas y sorpresa entre los invitados. También un tenso enfrentamiento con el duque. ¿Te has perdido el gran momento de la criada de la Casa Pequeña? ¡Te contamos todos los detalles sobre cómo ha sido su aparición estelar en el enlace de Adriana y Rafael!

Luisa aparece en la boda con un look espectacular Todos los invitados esperan en la Casa Grande los momentos previos al enlace. Victoria habla con los viejos conocidos del duque cuando ve entrar a su ex nuera agarrada del brazo de Atanasio. Sin embargo, eso no es lo más sorprendente. Luisa también aparece en el palacio ¡y vestida de noble!. "¡Esa es Luisa!", grita Bárbara a Pedrito de la sorpresa, mientras Alejo queda boquiabierto al ver a la mujer a la que tanto ha amado -y creemos que ama- ataviada con un vestido de seda y azul tornasolado, a la vez que el niño dice lo que todos pensamos: "Pero si parece una princesa". Un look deslumbrante que ha atraído la mirada de todos, lo que ha provocado que Luisa agache la cabeza al creer que solo es una sirvienta, pero Matilde le anima a sentirse orgullosa de estar invitada por la novia. "Y estás a la altura, no desmereces a nadie", le dice también Atanasio. La joven, se había colocado al final de la capilla, pero Pedrito va en su busca para llevarla junto a él y su hermana a la primera fila. Toda una sorpresa para Adriana que se ha emocionado al verla presente en el momento más importante de su vida. En exclusiva: el vestido de novia de Adriana en 'Valle Salvaje' y el look de invitada de Luisa al detalle Noah Benalal