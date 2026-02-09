Luisa hace su gran aparición en la boda de 'Valle Salvaje' como nunca la habíamos visto
- La criada, invitada por Adriana a la boda, ha dejado a todos con la boca abierta gracias a un elegante vestido
- Disfruta de todos los capítulos de Valle Salvaje, en La 1 y RTVE Play
La boda más esperada en Valle Salvaje ha dejado un hito que nadie podrá olvidar: Luisa irrumpe en el palacio con un look digno de la alta nobleza y desata miradas y sorpresa entre los invitados. También un tenso enfrentamiento con el duque. ¿Te has perdido el gran momento de la criada de la Casa Pequeña? ¡Te contamos todos los detalles sobre cómo ha sido su aparición estelar en el enlace de Adriana y Rafael!
Luisa aparece en la boda con un look espectacular
Todos los invitados esperan en la Casa Grande los momentos previos al enlace. Victoria habla con los viejos conocidos del duque cuando ve entrar a su ex nuera agarrada del brazo de Atanasio. Sin embargo, eso no es lo más sorprendente. Luisa también aparece en el palacio ¡y vestida de noble!.
"¡Esa es Luisa!", grita Bárbara a Pedrito de la sorpresa, mientras Alejo queda boquiabierto al ver a la mujer a la que tanto ha amado -y creemos que ama- ataviada con un vestido de seda y azul tornasolado, a la vez que el niño dice lo que todos pensamos: "Pero si parece una princesa".
Un look deslumbrante que ha atraído la mirada de todos, lo que ha provocado que Luisa agache la cabeza al creer que solo es una sirvienta, pero Matilde le anima a sentirse orgullosa de estar invitada por la novia. "Y estás a la altura, no desmereces a nadie", le dice también Atanasio.
La joven, se había colocado al final de la capilla, pero Pedrito va en su busca para llevarla junto a él y su hermana a la primera fila. Toda una sorpresa para Adriana que se ha emocionado al verla presente en el momento más importante de su vida.
El duque se burla de Luisa
Tras el "sí quiero" de los novios, Luisa disfruta de la fiesta, hasta que se encuentra de bruces con José Luis. La joven le hace una reverencia, pero el duque se ríe de ella: "¿Eso pretendía ser una reverencia? Está visto que el hábito no hace al monje". Ella inocente, le pregunta por qué lo dice, y la máxima autoridad en el valle señala su indumentaria.
"Por mucha seda que se ponga encima, eso no va a hacer de usted más de lo que es, una vulgar criada que no tiene nada que hacer aquí", le explica, pero el duque se encuentra con una respuesta muy diferente a la que esperaba, y Luisa le agradece que le haya permitido estar presente en la boda. Entonces, José Luis se preocupa por si ha disfrutado en un intento más de burlarse de ella: "Cuanto más tiempo pases fuera de la cocina, más platos te quedarán por fregar a tu regreso".
Antes palabras, Luisa no se hace pequeña, y decide defender quién es: "Sí, es posible, pero eso no me va a quitar ni una pizca de dicha por celebrar la boda de mi mejor amiga. Lo que una vez más, le agradezco". No contento con su respuesta, y cuando la joven disponía a irse, José Luis vuelve a cargar contra ella: "Puedes hacerte la digna o lo que quieras, pero algún día pagarás las consecuencias de tu atrevimiento. No eres la primera barragana a la que conozco y a la que me enfrento, que pretende engatusar a un Gálvez de Aguirre, así que no me temblará el pulso para acabar contigo, te lo aseguro", dice en tono amenazante.
La criada no sabe qué le ha hecho para recibir tantas amenazas, pero tiene claro lo que decir al duque de Valle Salvaje: "Estoy cansada de usted y de los que son como usted", dice antes de marcharse definitivamente.
¿Volverá a haber otro enfrentamiento entre José Luis y Luisa? ¿Marcará su presencia en la boda un antes y un después en Valle Salvaje? ¡No te pierdas los próximos capítulos de la serie para descubrirlo!