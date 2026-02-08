En exclusiva: el vestido de novia de Adriana en 'Valle Salvaje' y el look de invitada de Luisa al detalle

Sacar una serie diaria a veces parece magia: que, con un ritmo frenético y sin parar, los resultados sean consistentes e impactantes en cada momento. Pero nunca es esto más cierto que en los grandes eventos en los que los personajes lucen sus mejores galas. El equipo de vestuario de 'Valle Salvaje' ha demostrado sobradamente que ningún reto se les queda grande, pero en la boda de Adriana y Rafael se han superado.

Nos colamos en el taller en el que se han confeccionando el vestuario de la novia y las invitadas, que nos ha dejado sin respiración, para adelantarte lo que van a llevar puesto los protagonistas de la serie en el evento del año en 'Valle Salvaje'. Carlos Calvo de Mora, figurinista de la serie, y Mar Uralde, jefa de taller, nos cuentan todos los detalles del vestido de Adriana y el de Luisa y nos enseñan los bocetos del look de novio de Rafael.

Algunos de estos looks son las grandes sorpresas del capítulo... ¡así que no sigas leyendo si no quieres spoilers!

Vestir a los novios: Adriana y Rafael "El de Adriana es un vestido de corte a la inglesa, de seda salvaje y brocados de seda", explica Mar, jefa de taller. "La falda lleva un tejido superpuesto metalizado para darle luz. Como está embarazada, se intenta favorecer mucho la silueta de Adriana, que estaba preciosa con el vestido". Aunque ellas parten de un diseño de Carlos, el figurinista de la serie, él a su vez empieza el proceso creativo saliendo a buscar tejidos: "Con el de Adriana empezamos con mucho tiempo de antelación a buscar tejidos, bastante meses, porque sabía que tenía que ser EL vestido", explica. El vestido de boda de Adriana sobre un maniquí RTVE Aunque la boda luego se cambió a interiores por decisiones de rodaje, la idea original era que tuviese lugar en la campa, cosa que influyó en la elección de telas: "Pensé en que brillara, que la vieras y dijeras, guau. Por eso la falda son dos telas superpuestas, una gris y encima un tejido que reflejaba mucho el brillo. Y la bata (lo que llamamos la bata, el vestido en sí) tiene unos estampados muy chulos, asimétricos y con una cenefa abajo, bordando todo el vestido. Con esa cenefa luego hicimos la capa que nos sirvió también como cola". Figurines de Adriana y Rafael RTVE Una vez definido el diseño y montado en el maniquí, Mar comienza a buscar los detalles: el lacito, la pedrería… "Los diseños van cobrando vida cuando se van montando", explica. "Lo que no quería era que tuviera ese color muy cerca de la cara, porque era un poco triste, así que compré una tira de pedrería que se colocó en el escote", dice Carlos. Mar retocando el vestido en una prueba con Rocío Suárez de Puga RTVE En cuanto a la dificultad de confeccionar un vestido así, la cola fue uno de los retos: "Tiene una cola que va sobrepuesta desde el escote hasta el bajo, y fue difícil encajar la parte lisa del tejido y la parte del brocado. Se desperdicia mucho tejido para casarlo bien. Son telas nobles con las que no es sencillo trabajar", dice Mar. El traje de Rafael también se ha confeccionado a medida para él para la ceremonia, en el taller de Peris Costumes y a partir de un diseño de Carlos. "Él estaba encantado porque el tejido es super chulo, es el color favorito de Marco Pernas, y estaba guapísimo, le quedaba muy bien ese color". Marco Pernas en la prueba de vestuario RTVE

La razón por la que la novia no va de blanco "Llevó su tiempo elegir los tejidos adecuados, porque cada uno de los personajes tiene una gama de colores dependiendo de su trama y de su personalidad", dice Mar. "Dentro de la gama de Adriana, se intentó huir de los colores clásicos del vestido de novia". Escapar del blanco fue una decisión tomada junto al creador de la serie, Josep Cister Rubio: "Ya que se había casado de blanco la primera vez con Julio, con Josep decidimos que estaría guay que no fuera de blanco. En la época casi nadie se casaba de blanco: no se puso de moda hasta el siglo después. Eso me daba libertad para elegir el color. ¿Qué color? Ese era el problema". "El gris perla muy clarito le quedaba muy bien al tono de su piel. Creo que quedó espectacular, aunque diferente: nadie se esperaba un vestido de boda tan discreto, pero así es como es Adriana, siempre ha sido una mujer discreta", dice Carlos. La llegada de la novia a la ceremonia RTVE

La tiara de Pilara, el toque final Pero los detalles también son fundamentales para que el conjunto funcione, y uno en especial carga con mucho protagonismo: la tiara. "Lo complementamos con la tiara, que daba mucha historia por la trama porque había pertenecido a Pilara", explica Carlos. "No quería brillantes ni perlas, que no pareciese una reina o una princesa, y buscando online me salió una chica de aquí de Madrid que hace pendientes y tiaras para eventos. Vi una foto y era perfecta, me puse en contacto con ella y quedamos. Me ofreció modificarla para ajustarse a nuestras necesidades pero no hizo falta nada: era perfecta." La tiara de Pilara es el toque final del look de la novia RTVE