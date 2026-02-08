Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 9 de febrero: llega la boda de Adriana y Rafael y empieza el parto

¡El día más esperado ha llegado! La historia de amor que nos robó el corazón en el primer capítulo de 'Valle Salvaje' consigue este lunes su final feliz con la bella ceremonia en la que Adriana y Rafael declararán sus sentimientos por todo lo alto y para toda la eternidad. Un gran enlace en el que no faltarán invitados, lágrimas, alegrías... y también sorpresas. Además, el resto de la semana viene movidita, porque lo inevitable ha llegado: Adriana se pondrá de parto y el valle se preparará para recibir al primogénito de los nuevos duques de Valle Salvaje. ¡Te esperamos!

Capítulo 350 del lunes 9 de febrero El día de la boda entre Rafael y Adriana ha llegado, pero el destino de muchos en Valle Salvaje está en el aire. ¿Será este el principio de un nuevo comienzo… o el fin de todo lo que conocen? El duque acompaña a Adriana al altar RTVE

Capítulo 351 del martes 10 de febrero ¡Adriana está de parto! Pero la partera no llega y la desesperación se apodera de todos. Pepa le confiesa a Francisco que ha tomado una decisión: se irá de la Casa Pequeña. En cuanto a Braulio, alguien cercano a él llega inesperadamente a Valle Salvaje. ¿Quién será? Adriana se pone de parto RTVE

Capítulo 352 del miércoles 11 de febrero José Luis y Alejo quedan desconcertados ante la inesperada presencia de Enriqueta, quien dice venir por la boda de Rafael… Aunque llegue tarde. Alejo comparte con Bárbara sus temores: ¿qué busca realmente su tía en Valle Salvaje? En cuanto a la partera, ya ha llegado, pero no es quienes esperan… Mercedes y Dámaso se rinden a la pasión RTVE

Capítulo 353 del jueves 12 de febrero Dámaso sorprende a Mercedes con una inesperada propuesta… que la duquesa ¿terminará aceptando? Mientras tanto, la inquietud por Adriana une, por primera vez, a Luisa y Victoria, hasta el punto de que, cuando José Luis intenta alejar a Luisa de su amiga, la criada se le enfrenta al fin. Victoria y Luisa unidas por Adriana RTVE