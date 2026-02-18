La hija de Adriana en 'Valle Salvaje' ya tiene nombre: ¿cuál es y por qué lo han elegido?

Elegir el nombre de un hijo o hija es una de las tareas más difíciles a las que se enfrenta un padre primerizo. Bueno, la tarea más difícil a lo mejor no, pero sí es una decisión difícil. Después de los dolores del parto, cuando el bebé todavía se está acostumbrando al mundo que, por primera vez, conoce, hay que alcanzar un consenso: ¿cómo se llama? ¿Por qué nombre van a referirse a él durante toda su vida? ¡No es poca cosa!

Adriana y Rafael han querido tomarse la tarea en serio. Y, aunque tal vez la audiencia estuviese esperando que Pilara, Irene, Luisa, Bárbara o incluso Julia (por el difunto Julio) fuesen los elegidos para honrar a sus seres queridos, la joven pareja quería que su hija brillara con luz propia y tuviese un nombre especial y, sobre todo, propio. ¿El único problema? ¡Que no tenían ni idea de cuál ponerle!

Las sugerencias de Victoria Victoria, que está irreconocible desde que ha nacido su sobrina (se deshace en carantoñas e incluso ha suavizado su actitud hacia Luisa, con quien se mostró muy unida durante el parto), ha sido la primera en empujar a los padres a que tomen una decisión: "¡Una criatura no puede estar sin nombre!", ha exclamado la tía de Adriana. Y tiene razón en que la decisión es importante... el problema ha venido luego, cuando ha aportado sus sugerencias. "¡Te dejé una lista con nombres preciosos! ¿No os ha convencido ninguno? Espero que no se os ocurra ningún nombre estrafalario, que nos conocemos". Sus sugerencias: Eulalia, Angélica y Teodora, tres nombres con bastante personalidad. "Aunque también te podrían llamar Victoria, ese sería todo un detalle por parte de tu madre", le ha dicho en confianza a la recién nacida. ¡Ya le gustaría! Victoria feliz con su sobrina en brazos RTVE

Las opciones de Adriana y Rafael "Los nombres de mi tía tendrías que verlos... son horribles", le ha contado en confidencia Adriana a Rafael en un momento tranquilo. "Había uno, cómo era... Petronila. Me dice Petronila Gálvez de Aguirre y Salcedo de la Cruz, es un hombre que impone respeto allá donde se oye, sobrina". Rafael ha sugerido Teresa, pero Adriana no quería ponerle el nombre de la emperatriz del sacro imperio. Eugenia también le gustaba a Rafael, pero a Adriana o no. Ella prefiere Cayetana, pero es el nombre de la nieta del duque de Alba. Y Juana, como Juana la loca. O Francisca, que a Rafael no le ha gustado nada.