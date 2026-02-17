Luisa asegura que el hijo de Adriana era varón: ¿simple equivocación o un nuevo misterio en Valle Salvaje?

Un nuevo misterio se cierne sobre 'Valle Salvaje' y esta vez la protagonista es Luisa. La joven es la única testigo de lo sucedido durante el parto de Adriana, cuando las parteras Pura y Petra la ayudaron a traer al mundo a su criatura y anunciaron el sexo del bebé: un niño. O eso es lo que creyó oír Luisa, y también los espectadores, durante la escena. Porque un rato después la joven se llevaba la sorpresa de su vida cuando Rafael presentaba orgulloso a su criatura... y anunciaba que es una niña.

¿Qué es lo que ha ocurrido? Puede que, como ha dicho Pepa cuando Luisa ha compartido con ella sus temores, se trate de un error o de falta de sueño. Pero ella se muestra muy segura: "No me he confundido, sé lo que escuché. Dijo que el hijo de Adriana era un niño". En 'Valle Salvaje' las casualidades casi nunca son tal cosa, y de ser cierto lo que ha escuchado Luisa... esto pinta muy, muy mal.

La única testigo Para empezar, es un poco extraño que Pura y Petra insistieran tanto en sacar a Luisa de la habitación de Adriana. Luisa, que no se ha separado del lado de su amiga en ningún momento, y que solo salió de la alcoba porque Adriana se lo pidió alentada por las parteras, que le garantizaron que el niño estaría en peligro si no podían alumbrarlo en soledad y sin interrupciones. Adriana, agotada tras varias horas de parto y de dolor insoportable, accedió: le dijo a Luisa que, si era por el bien del bebé, se fuera. Pero, ¿es esto cierto, o es un poco sospechoso que las parteras tuviesen tanto interés en sacar a la amiga de la habitación? Es cierto que los familiares pueden interferir con el trabajo de las profesionales, sufrir con el dolor de su amiga y distraerla de la tarea... pero también puede ser que lo hicieran con otras razones en mente. Sin embargo, Luisa no se fue muy lejos: se quedó ahí, pegada a su amiga, gritando detrás de la puerta, desde donde escuchó perfectamente sus gritos, sus esfuerzos... y finalmente la alegría de las parteras cuando anunciaron que Adriana estaba bien y que había dado a luz a un niño. ¿Podemos confiar en Pura, la partera de Adriana? RTVE