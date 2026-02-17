Luisa asegura que el hijo de Adriana era varón: ¿simple equivocación o un nuevo misterio en Valle Salvaje?
- La alegría por el nacimiento del bebé no ha distraído a Luisa, que sabe lo que escuchó
- Adriana y Rafael ya son padres en 'Valle Salvaje': ¿es una niña?
Un nuevo misterio se cierne sobre 'Valle Salvaje' y esta vez la protagonista es Luisa. La joven es la única testigo de lo sucedido durante el parto de Adriana, cuando las parteras Pura y Petra la ayudaron a traer al mundo a su criatura y anunciaron el sexo del bebé: un niño. O eso es lo que creyó oír Luisa, y también los espectadores, durante la escena. Porque un rato después la joven se llevaba la sorpresa de su vida cuando Rafael presentaba orgulloso a su criatura... y anunciaba que es una niña.
¿Qué es lo que ha ocurrido? Puede que, como ha dicho Pepa cuando Luisa ha compartido con ella sus temores, se trate de un error o de falta de sueño. Pero ella se muestra muy segura: "No me he confundido, sé lo que escuché. Dijo que el hijo de Adriana era un niño". En 'Valle Salvaje' las casualidades casi nunca son tal cosa, y de ser cierto lo que ha escuchado Luisa... esto pinta muy, muy mal.
La única testigo
Para empezar, es un poco extraño que Pura y Petra insistieran tanto en sacar a Luisa de la habitación de Adriana. Luisa, que no se ha separado del lado de su amiga en ningún momento, y que solo salió de la alcoba porque Adriana se lo pidió alentada por las parteras, que le garantizaron que el niño estaría en peligro si no podían alumbrarlo en soledad y sin interrupciones.
Adriana, agotada tras varias horas de parto y de dolor insoportable, accedió: le dijo a Luisa que, si era por el bien del bebé, se fuera. Pero, ¿es esto cierto, o es un poco sospechoso que las parteras tuviesen tanto interés en sacar a la amiga de la habitación? Es cierto que los familiares pueden interferir con el trabajo de las profesionales, sufrir con el dolor de su amiga y distraerla de la tarea... pero también puede ser que lo hicieran con otras razones en mente.
Sin embargo, Luisa no se fue muy lejos: se quedó ahí, pegada a su amiga, gritando detrás de la puerta, desde donde escuchó perfectamente sus gritos, sus esfuerzos... y finalmente la alegría de las parteras cuando anunciaron que Adriana estaba bien y que había dado a luz a un niño.
La decepción de José Luis
Aunque el duque ha tratado de esconder su decepción, don José Luis estaba esperando un niño: un nieto que pudiese heredar el ducado y convertirse en el cabeza de los Gálvez de Aguirre. Su sucesor. El depositario de todo su esfuerzo. Su heredero.
Una niña, aunque de su familia y por tanto digna de su amor, era en aquella época una decepción, pues al no poder heredar el título deja a los Gálvez de Aguirre sin la garantía de futuro que les gustaría tener, sobre todo ahora que la guerra con Dámaso ha colocado al duque en un callejón sin salida.
La "equivocación" de Luisa le ha causado, por eso, un gran dolor al duque, acabando con la tregua que parecía haberse establecido entre Luisa y los duques, unidos por la preocupación ante el sufrimiento de Adriana. A la vez, ¿qué pasa si no ha sido una equivocación? ¿Y si Adriana ha dado a luz a un niño? ¿Dónde está, y quién es la niña que Rafael tiene en sus brazos y Adriana ha asumido como propia? Al fin y al cabo, no sabemos nada de estas parteras que aparecieron para sustituir a Aurora, desaparecida en combate...
Un nuevo misterio sacude 'Valle Salvaje'.