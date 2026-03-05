Los secretos de la nueva cabecera de 'Valle Salvaje' con Luisa de protagonista

La muerte de Adriana en 'Valle Salvaje' nos dejó a todos con el corazón roto, pero una cosa puede más que la pena: el misterio, y las ganas de resolverlo. La nueva trama que nos tiene al borde del asiento es la protagonizada por Luisa y por la búsqueda de la verdad alrededor del hijo de Adriana: hijo que las parteras cambiaron nada más nacer por María, la niña que todos creen que pertenece a Rafael.

Acompañando los cambios que han tenido lugar en la ficción, una nueva cabecera ha hecho su aparición. En ella figuran los nuevos personajes, Enriqueta y Braulio, cuyo papel en la trama no ha hecho más que empezar, y también Luisa en un papel prominente. ¿Es posible que encierre secretos sobre el porvenir de la serie?

Hablamos con Fernando Marcilla, de Monógrafo, uno de los encargados de diseñar los cuadros de la cabecera: "Siempre hemos jugado a colocar pistas sobre lo que va a suceder en la serie. Jugamos mucho con elementos mitológicos, pequeños elementos, detalles u objetos que tienen relación con cosas que van a suceder en un futuro...", confirma. ¡Así que hay que estar bien atentos!

Cómo se hacen las cabeceras de 'Valle Salvaje' "El proceso de construir los cuadros siempre es el mismo: estudiamos quién es el personaje, cuál es su trama y su desarrollo a lo largo de la serie, y decidir de qué podemos tirar para construir un cuadro que funcione para él", explica Fernando. "A partir de esa conversación que tenemos con Josep [Cister Rubio, productor ejecutivo de la serie], empezamos a maquinar. Muchas veces nos inspiramos en obras de arte existentes para jugar con alguna referencia o composición clásica". Es el caso de El caminante sobre el mar de nubes, famoso cuadro de Caspar David Friedrich en el que se inspiró la cartela de Dámaso, por ejemplo. Los secretos de Martín, protagonistas de su trama RTVE A veces, esas referencias son más personales, aunque no por ello menos llenas de significado: por ejemplo, la figura que aparece tras Martín es un homenaje a la película Vacaciones en Roma, de William Wyler: es la Boca de la Verdad en la que Audrey Hepburn mete la mano en esta cinta filmada en la capital italiana. "Es un pequeño homenaje personal: como Martín tiene una doble cara y en su trama tiene una gran importancia la mentira, me pareció que era muy adecuado". La cartela de Martín es una referencia a esta película del cine clásico Una vez aterrizada la idea, desde Monógrafo hacen un boceto que le mandan al equipo de Valle Salvaje: "Ellos hacen una sesión de fotos con los personajes en las poses que necesitamos, y a partir de ellos elaboramos el cuadro: es un proceso digital en el que pintamos encima de las fotos, inventándonos el fondo o reconstruyendo los escenarios de la serie. Por personaje y por cuadro el proceso coge unos tres o cuatro días".

El cisne, ¿una pista sobre el futuro de Luisa? Uno de los símbolos de la nueva cabecera de 'Valle Salvaje' RTVE "Es muy divertido que de repente una cabecera que se va a ver tantas veces cambie de significado cuando pasan cosas en la trama que le dan sentido: intentamos que la audiencia siempre pueda jugar al descubrimiento", dice Fernando. ¿Será el cisne una de esas pistas sobre el futuro, en este caso de Luisa? El personaje interpretado por Loren Mairena empezó siendo el 'patito feo' de la serie, al menos a ojos de los poderosos y quienes toman las decisiones: los Gálvez de Aguirre. Victoria y José Luis han sido los peores enemigos de la criada que poco a poco conquistó a las almas más nobles de Valle Salvaje, ganándose a Adriana, a Pedrito y, por supuesto, a Alejo, capaces, como en la fábula del cisne y el ganso, de ver más allá de las apariencias. Ahora, la joven está separada de su gran amor y enfrascada en la investigación que ha jurado completar ante la tumba de su amiga. Pero, antes de que la tragedia asaltara Valle Salvaje, tuvimos una visión del potencial de Luisa cuando la vimos vestida como una noble en la boda de Adriana, dejando a todos con la boca abierta con su belleza y dignidad, como un elegante cisne que brillaba en todo su esplendor. ¿Habrá más momentos como ese en el horizonte?