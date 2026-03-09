Conoce a Pura y Petra, las parteras de Valle Salvaje: "Ambas tienen remordimientos"

La partera Pura y su ayudante Petra han asistido el parto del bebé de Adriana. Este curioso dúo nos trae un nuevo misterio al valle: el intercambio del recién nacido por otra bebé. Para conocerlas mejor hablamos con Charo Gabella y Teresa Pejenaute, ellas mismas nos cuentan quiénes son sus personajes y que podemos esperar de los próximos capítulos.

"El parto fue bastante complicado, durísimo" explica Charo Gabella, quien interpreta a Pura, recordando el difícil alumbramiento de Adriana. "Ahora hay que ver cómo se resuelve todo este asunto", añade Teresa Pejenaute, que da vida a Petra. Parecía que, tras derramar sangre, sudor y lágrimas, llegaría un poco de tranquilidad al hogar de los Gálvez de Aguirre, pero nada más lejos de la realidad. Charo nos adelanta que “va a haber una trama con bastante interés” y que "vienen curvas".

El nuevo misterio de Valle Salvaje Sabemos que Pura y Petra, las únicas personas presentes durante el parto, son las responsables de cambiar al hijo de Adriana y Rafael por una niña. Sin embargo, excepto Luisa, nadie más parece sospechar nada. "Luisa no va a parar hasta saber qué está ocurriendo", dice Teresa Pejenaute. Aquella noche Pura y Petra no dejaron entrar a Luisa en la habitación, por lo que tuvo que esperar junto a la puerta cerrada. A pesar de ello, mientras los nervios la reconcomían esperando que la dejasen ver a Adriana y a su bebé, escuchó claramente a Pura decir que era niño. Sorprendente, pues más tarde la partera anunciaría a la familia que había nacido una niña. Luisa interroga a Pura y Petra sobre Aurora RTVE Petra y Pura tampoco descansan tranquilas después de lo que ha ocurrido. La pareja de personajes muestra la complejidad de la situación a través de sus personalidades. Como bien explica Teresa Pejenaute, "Petra es la parte emocional y Pura la parte más racional. Creo que ambas tienen remordimientos, pero Petra lo muestra, y Pura se guarda más". Saben que lo que han hecho no está bien, pero, como Charo Gabella nos cuenta, "la vida es dura, sobre todo la de personas no tienen dinero". Son personajes que actúan por supervivencia, Pura tiene claro que "lo que hay que hacer hay que hacerlo, aunque duela y aunque cueste" y que no les queda otra que "organizarse haciendo lo que surge". Petra tiene remordimientos pero Pura le recuerda la gravedad de la situación RTVE