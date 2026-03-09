Isabel vuelve a 'Valle Salvaje' envuelta en misterio: ¿viene a resolver su trama?

Las tramas de 'Valle Salvaje' que creíamos olvidadas empiezan a converger en un mismo lugar: la muerte de Adriana ha traído con ella varios fantasmas del pasado. El primero es el de Isabel, el aya que no pudo aguantar los remordimientos y que ahora ha vuelto al valle con un propósito incierto: ¿viene para quedarse? ¿para confesar?

Su llegada apunta a que sus intenciones son cuanto menos discretas: Isabel se ha citado con Luisa a través de una carta anónima que la joven ha podido leer, no sin dificultades, gracias a las clases de Pedrito. La misiva le daba cita en el granero. Y aunque en un primer momento ella se pensó que se trataba de una cita romántica de Alejo... en realidad el joven estaba allí por casualidad.

Isabel se da cita con Luisa Luisa recibe un anónimo RTVE La gran sorpresa del capítulo ha sido que Isabel haya sido capaz de entrar en la Casa Pequeña, dejar una misiva para Luisa y esperarla dentro del granero: el aya tiene varios ases bajo la manga y todo apunta a que lleva tiempo preparando esta incursión en Valle Salvaje. ¿Sabe que ha muerto Adriana? ¿O está a punto de llevarse el peor de los disgustos? La primera elección del aya, sin embargo, ha sido Luisa: contactó con ella a través de una misiva y la estuvo esperando, de incógnito, hasta revelar su presencia. Otro misterio para la joven que se encuentra envuelta en el enredo de los bebés, pues las parteras cambiaron al hijo de Adriana por un niño y ella es la única que lo sabe.