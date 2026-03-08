Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 9 de marzo: vuelven Isabel y Don Hernando

Nuestros deseos se han cumplido: alguien del pasado vuelve a 'Valle Salvaje' para cerrar una herida que seguía abierta. Bueno, más de un alguien, porque Isabel no es la única que va a hacer su misteriosa aparición en el valle. Don Hernando también aparece esta semana en la Casa Grande con un propósito en mente. ¿Cómo reaccionará Bárbara cuando lo vea? ¿Dará alguna explicación sobre lo sucedido con Irene y Leonardo?

Te contamos lo que sucederá esta semana en la serie. Además, estate muy atento a nuestras redes y RTVE Play, porque habrá sorpresas dentro y fuera de la ficción. ¡No te pierdas nada!

Capítulo 370 del lunes 9 de marzo Mercedes confirma sus sospechas: Dámaso ha maniobrado para decidir el destino de Enriqueta y Braulio. Mientras, Luisa recibe un anónimo que la cita en el granero al anochecer. Acude temblando y allí, frente a ella, aparece la verdad: el pasado ha regresado a Valle Salvaje. ¿Podrá enfrentarlo? Luisa recibe una misiva misteriosa RTVE

Capítulo 371 del martes 10 de marzo Mientras Luisa se enfrenta cara a cara con el pasado más oscuro de los Salcedo de la Cruz, otro regreso sacude Valle Salvaje: don Hernando irrumpe en la Casa Grande. Su presencia lo cambia todo y los Gálvez de Aguirre no tardan en desconfiar de sus verdaderas intenciones. ¿A qué ha venido? Don Hernando llega a 'Valle Salvaje' RTVE

Capítulo 372 del miércoles 11 de marzo Hernando conecta inesperadamente con Enriqueta, lo que enfada a algunos en palacio. Su visita a Bárbara, en cambio, termina en un duro reproche por el destino de Irene y Leonardo. Mientras tanto, sale a la luz el gran secreto de Valle Salvaje: ¿Cómo murió realmente Evaristo Salcedo de la Cruz? Luisa se rompe ante Pedrito y Bárbara RTVE

Capítulo 373 del jueves 12 de marzo Mercedes advierte a Dámaso: Hernando no es lo que parece y bajo su fachada se oculta un verdadero monstruo. Mientras tanto, Isabel se juega el todo por el todo y está a punto de reencontrarse con Bárbara y Pedrito. Luisa trata de esconder a Isabel RTVE