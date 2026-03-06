Rafael se rompe en 'Valle Salvaje' tras la muerte de Adriana

Valle Salvaje intenta recomponerse tras la muerte de Adriana, y volver a la vida normal. Alejo intenta quitarle trabajo a su hermano en las tierras para que Rafael pueda encargarse de la pequeña María. Sin embargo, es Bárbara la que está cuidado de la niña. El duque de Valle Salvaje no es capaz de acercarse a ella, y se refugia en el pajar y en los recuerdos de Adriana.

La situación ha preocupado a hermana de Adriana, y por eso ha hablado con Mercedes, para que esta pueda hablar con su sobrino, y ahí es donde Rafael se ha roto por completo. ¿Qué es lo que le está pasando? Te contamos todos los detalles del duro momento que puedes ver en el vídeo que abre la noticia.

Rafael no puede ver a María

A pesar de querer ser él mismo quien se ocupe de las tierras, a Rafael le cuesta concentrarse en el trabajo. Se le ve nervioso y no deja de pensar en los primeros momentos con Adriana en ese pajar. Hasta que Mercedes interrumpe sus recuerdos.

La joven le hace saber que solamente quería verte, y el duque se escusa en que había ido hasta allí para consultar unos mapas. Sin embargo, Mercedes se da cuenta de que no está bien, visiblemente emocionado. "Querido sobrino, sé trabajar en las tierras ha sido para ti siempre un refugio, pero ¿no crees que deberías darte un poco más tiempo?", le dice a Rafael, que le da la razón: "Es el único lugar donde puedo encontrar la paz y la soledad que necesito". Su tía le pregunta si quiere quedarse solo, algo que el joven le agradecería.

Mercedes entiende la petición de su sobrino, pero antes de dejarle tranquilo le quiere recordar algo: "Rafael, desde que eras un niño pequeño, yo siempre he estado de tu lado. Y aunque ya no seas un niño ni vivamos bajo el mismo techo, yo sigo estando aquí, para todo lo que necesites, y créeme que entiendo el dolor que sientes ahora mismo". Sin embargo, el duque de Valle Salvaje interrumpe a su tía. "Por ahí no, lo siento, perdóneme, es que usted no tiene la menor idea de lo que yo puedo llegar a sentir ahora. Usted sufrió mucho por la muerte de mi madre, y por muchas otras cosas, seguramente, pero desde que murió Julio no sabía que mi alma podía llegar a romperse, que mi alma sangrara".

Tanto el duque de Valle Salvaje como la duquesa de Miramar se emocionan con esas palabras. "Le puedo asegurar que yo no sabía lo que era el dolor, hasta ahora", continua diciendo para confesarle a su tía el problema que tiene ahora con María: "Lo peor de todo es que no puedo estar con mi hija, me desgarra solo verla". Mercedes le hace saber que la pequeña no tiene la culpa de todo esto, algo que Rafael sabe, pero él no puede olvidarlo, no puede sostener a niña sin sentir que se parte en dos.

Finalmente, Rafael se rompe en brazos de su tía. ¿Logrará superar ese temor y ese miedo y volver a cuidar de su hija? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje para descubrirlo!