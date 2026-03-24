El verdadero plan de don Hernando en 'Valle Salvaje': matar a Victoria

A don Hernando se le acumula el trabajo en Valle Salvaje. Desde su llegada para dar personalmente las condolencias por la muerte de Adriana, no ha parado de indagar: primero con Braulio y Enriqueta, a los que ayudará en sus investigaciones por el asesinato de Domingo; y ahora también con José Luis, que le ha confesado la verdadera identidad de Dámaso y cómo le coaccionó para que dejara el ducado. Por eso, para que los Gálvez de Aguirre recuperen el lustre que tenía el apellido, el marqués da al duque emérito el que para él es el mejor consejo que le han dado en la vida: "Victoria debe morir de inmediato". ¿Te lo has perdido? Te contamos todo lo que ha pasado.

El consejo de don Hernando a José Luis "Encare las cosas con valentía José Luis, Victoria debe morir", le vuelve a decir don Hernando al duque, que no puede creer lo que le está diciendo su amigo: "¿Matarla? No puedo hacer eso a Victoria". Sin embargo, para el marqués, "si no se arrancan las malas hierbas, al final acaban contaminándolo todo", y en juego está el apellido y la familia Gálvez de Aguirre. El padre de Rafael mira a don Hernando todavía con incredulidad, algo que hacer ver al marqués que no va a entenderse con él como pensaba: "¿Pero cómo puede pensar que deseo matar a mi esposa?", pregunta José Luis. El consejero del rey le pregunta si no se le había ocurrido nunca, algo que el Gálvez de Aguirre niega con rotundidad, y deja claro que no es algo que vaya a hacer. Don Hernando se ríe de él, atribuyendo su falta de arrestos al amor, algo que José Luis le confirma: "Pues sí, puede que algo primario y terrenal, distinto al que sentí por Pilara, pero amor". Don Hernando le recuerda que el amor solo le ha generado problemas. El que fuera duque de Valle Salvaje reconoce que están pasando tiempos difíciles en el matrimonio, pero lo achaca a todas las cosas que han pasado desde que desposaron: la muerte de Julio, la de Adriana o la aparición de Dámaso, entre otras. Sin embargo, el marqués cree que esos momentos le han pasado justo desde que casó con Victoria, incluso le dice que ya no es el mismo desde la Salcedo de la Cruz entró en su casa: "Lo que antes era fortaleza ahora se ha convertido en debilidad, y eso no es causa de las desdichas que han sucedido, eso es culpa de su esposa".