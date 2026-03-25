Última hora política hoy, en directo: Feijóo acusa a Sánchez de ser un cínico: "El régimen iraní le ha dado las gracias"

9:54

Feijóo acusa a Sánchez de ser un cínico: "El régimen iraní le ha dado las gracias"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, responde a Sánchez que tras ver la "oposición" que ha hecho al Gobierno de hace 23 años, dice que pasa a valorar la actuación en 2026 y cree que ha intentado imitar a Pablo Iglesias, pero este "es mucho más auténtico" que él.

Algo como "la defensa de la paz" difícilmente se puede personificar si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles de guerra". Y ha señalado que las agencias iraníes muestra una foto y una frase del presidente del Gobierno, que el régimen iraní le ha dado las gracias y ha criticado que no haya mencionado a las "miles y miles de personas asesinadas por el régimen de Irán".

Feijóo ha asegurado que Sánchez es "radicalmente conflictivo", en la Unión Europea, en la OTAN y que "no ahuyenta el conflicto ni en su partido", y cree que "por eso ha decidido entregarse a causas universales, pero también está en conflicto con la paz porque lo único que ha hecho es enfrentar a todos los españoles".

“Feijóo a Sánchez: "Vamos a seguir la misma posición que el 60% de los ciudadanos que se lo recuerdan elección tras elección 'No a la guerra y no a usted'" https://t.co/YG2YEjFBeX pic.twitter.com/SbQ4AWb9DK“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 25, 2026

"Me dice que soy un cínico por advertir que durante un riesgo terrorista la inmigración irregular puede causar aún más problemas", ha dicho Feijóo que ha citado un informe de Policía.

"El cínico es usted, señor Sánchez, ahórrese sus sermones, no vamos a elegir entre la guerra y el gobierno vamos a seguir en la misma posición que el 60% de los ciudadanos". Y le ha dicho: "No a la guerra y no a usted".