Última hora política hoy, en directo: Feijóo acusa a Sánchez de ser un cínico: "El régimen iraní le ha dado las gracias"
- El adelanto electoral en Andalucía y la salida de Montero del Gobierno marcan la sesión plenaria
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles en el Congreso para informar sobre su posición ante la guerra en Oriente Próximo. El jefe del Ejecutivo lo hace después de que el Gobierno haya logrado los apoyos necesarios para convalidar este jueves el decreto anticrisis tras el apoyo afirmativo anunciado por Junts, condicionado a la quita del IVA a los autónomos. El PP no ha desvelado su voto mientras mientras que Podemos ha anunciado su abstención.
La sesión de control estará marcada por la convocatoria electoral en Andalucía este 17 de mayo y la salida del Gobierno de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en los próximos días, cuando todavía no se han presentado los Presupuestos de 2026.
En directo, última hora política hoy
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10:09
Abascal, a Sánchez: "Aprovecha los desastres para tapar su corrupción"
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que la postura de Pedro Sánchez se puede resumir en que "da igual lo que diga" porque "siempre es un no a la verdad".
"A usted le gustan las guerras, las pandemias, porque lo utiliza para hacer caja con sus socios y para tapar sus corrupciones", ha dicho al presidente del Gobierno.
Abascal ha insistido en que Sánchez "quiere la guerra, porque el ruido de sus explosiones o oculta sus corruptelas, sus crímenes, sus tradiciones y la situación a la que ha condenado a los españoles, las bombas del exterior evitan que se hable de lo que pasa en el interior".
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10:05
El líder del PP, a Sánchez: "Ha venido a informar sobre la guerra y es el dirigente europeo que menos información tiene"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que Sánchez ha venido a "informar sobre la guerra y es el dirigente eurpeo que menos informacion tiene", dice que ha sido "excluido por todos los dirigentes" y que alguno de sus homólogos lo llaman "el traidor de Europa".
De nuevo, ha puesto en cuestión su política exterior: "¿Tiene alguna potencia alternativa a la OTAN y EE.UU. a la que aliarse? Si quiere seguir en la OTAN, tiene que ser un socio fiable".
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10:01
Feijóo califica de "tomadura de pelo" que el Gobierno haya pedido la modificación de los Presupuestos prorrogados en el decreto anticrisis
El líder de la oposición acusa a Sánchez de excusarse en la guerra para no presentar los presupuestos después de tres años sin ellos, y ha calificado de "tomadura de pelo" que el Ejecutivo haya pedido que le autoricen a "modificar" las cuentas prorrogadas para "mpliar crédito sin límite".
Esto, ha dicho, "ni siquiera los transparenta, lo cuela en el decreto de ayudas como si tal cosa, nuevos presupuestos no, pero cambiar los prorrogados sí, qué cinismo".
Lle ha advertido a Sánchez que "no tiene derecho a saltarse el debate parlamentario" y le ha preguntado "si es un dictador", y ha señalado que "hasta Ucrania" que lleva cuatro años en guerra ha aprobado sus Presupuestos.
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9:54
Feijóo acusa a Sánchez de ser un cínico: "El régimen iraní le ha dado las gracias"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, responde a Sánchez que tras ver la "oposición" que ha hecho al Gobierno de hace 23 años, dice que pasa a valorar la actuación en 2026 y cree que ha intentado imitar a Pablo Iglesias, pero este "es mucho más auténtico" que él.
Algo como "la defensa de la paz" difícilmente se puede personificar si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles de guerra". Y ha señalado que las agencias iraníes muestra una foto y una frase del presidente del Gobierno, que el régimen iraní le ha dado las gracias y ha criticado que no haya mencionado a las "miles y miles de personas asesinadas por el régimen de Irán".
Feijóo ha asegurado que Sánchez es "radicalmente conflictivo", en la Unión Europea, en la OTAN y que "no ahuyenta el conflicto ni en su partido", y cree que "por eso ha decidido entregarse a causas universales, pero también está en conflicto con la paz porque lo único que ha hecho es enfrentar a todos los españoles".
“Feijóo a Sánchez: "Vamos a seguir la misma posición que el 60% de los ciudadanos que se lo recuerdan elección tras elección 'No a la guerra y no a usted'" https://t.co/YG2YEjFBeX pic.twitter.com/SbQ4AWb9DK“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 25, 2026
"Me dice que soy un cínico por advertir que durante un riesgo terrorista la inmigración irregular puede causar aún más problemas", ha dicho Feijóo que ha citado un informe de Policía.
"El cínico es usted, señor Sánchez, ahórrese sus sermones, no vamos a elegir entre la guerra y el gobierno vamos a seguir en la misma posición que el 60% de los ciudadanos". Y le ha dicho: "No a la guerra y no a usted".
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9:42
Sánchez termina: "España no va ser cómplice ni de agresiones ilegales ni mentidas disfrazadas de libertad, no esta vez, no mientras yo sea presidente del Gobierno"
El presidente del Gobierno ha finalizado su discurso advirtiendo que "no se puede condenar la invasión de Ucrania y aplaudir los ataques de Irán" y ha advertido que España "no va a ser cómplice ni de agresiones ilegales ni de mentiras disfrazadas de libertad, no esta vez, no mientras yo sea presidente del Gobierno".
España ahora tiene "voz y voto y vamos a usarlo en beneficio del interés general de España y de la humanidad, se ha hablado mucho en estos últimos 25 días qué significa ser aliado de otro país, a mi juicio no significa obediencia ni amiguismo ciego [...] significa tener el coraje de plantarse cuando el camino es el equivocado, decirle la verdad aunque sea incómoda".
Esta guerra es "un inmenso error cuyo coste humanitario y económico no estamos dispuestos a pagar", ha agregado Sánchez.
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9:37
El Gobierno ha levantado "el mayor escudo social" del conjunto de la UE
Sánchez ha asegurado que el Gobierno ha levantado "el mayor escudo social del conjunto de la Unión Europea, el mayor, un escudo social dotado con 5.000 millones de euros en ayudas directas a los sectores afectados con exenciones fiscales, políticas valientes para proteger a nuestros 20 millones de hogares, 3 millones de empresas de las consecuencias lesivas de esta guerra".
"No elegimos las crisis pero sí como afrontarlas, y lo hacemos con más protección y los datos económicos avalan esta política económica", ha dicho Sánchez para defender su gestión.
El Ejecutivo, ha dicho Sánchez, ha desplegtado "una actividad diplomática intensa para detener esta guerra" y fue "el primero" en "alzar la voz en Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea".
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9:31
Sánchez: "Hemos procedido a la evacuación más importante de la historia de España"
El Gobierno ha trabajado en cinco frentes, ha denegado a EE.UU. el uso de Rota y Morón, los planes de vuelo que contemplaban operaciones han sido rechazados incluido el repostaje, porque así lo permite el acuerdo bilateral que gestiona las bases, ha dicho Sánchez, y porque "somos un país soberano que no quiere participar en guerras ilegales".
"Hemos procedido a la evacuación más importante de la historia de España, hemos evacuado a 8.000 españoles y españolas que quedaron atrapados en Irán, en los países del Golfo, hemos enviado ayuda humanitaria a varios países", ha dicho Sánchez sobre las primeras actuaciones del Ejecutivo.
Y sobre el envío de la fragata más avanzada del Ejército español a Chipre, al Mediterráneo oriental, ha dicho que su objetivo es la "defensa del territorio europeo".
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9:23
Sánchez acusa al PP y a Vox de "callar ante una guerra injusta e ilegal"
Sánchez enumera las consecuencias que considera que está trayendo esta guerra que califica de "ilegal", que han logrado los "promotores": "Socavar la legalidad internacional, desestabilizar Oriente Medio reavivar los conflictos en Irak y en Líbano, enterrar Gaza bajo los escombros del olvido y la indiferencia, llevar la inseguridad a países del Golfo, incentivar los programas nucleares de Pakistán y Corea del Norte".
“Sánchez afirma que en Teherán se ha cambiado a un Jameneí "por otro aún peor": "Mojtabá es igual de dictatorial y aún más sanguinario que su padre. Y además, si es partidario de que Irán desarrolle armas nucleares" https://t.co/YG2YEjFBeX pic.twitter.com/s0a1oOhpak“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 25, 2026
En Irán "han cambiado a un Jamenei por otro Jamanei aún peor", que sí es partidario de que Irán desarrolle armas nucleares". Es, ha dicho, "un desatre absoluto, es lo que han logrado los promotores de esta guerra y es lo que a mi juicio sus señorías del PP y Vox han contribuido con su apoyo o su silencio". "Callar ante una guerra injusta e ilegal no es prudencia ni lealtad es un acto de cobardía y de complicidad", ha agregado después.
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9:16
El presidente del Gobierno carga contra Feijóo y le acusa de "cinismo" por sus críticas a la regularización de migrantes
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha recordado la crisis migratoria y los antetados yihadistas que hubo después de la guerra en Irak, en los que murieron más de 150 españoles.
Y ha cargado contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y le ha acusado de "cicnismo" por "insinuar" que si "se produce una nueva oleada de atentados en Europa será culpa de la regularización de inmigrantes que está haciendo el Gobierno de España.
"Bush pidió perdón, el primer ministro británico pidió perdón, ¿y Aznar que ha dicho? Que no se arrepiente de nada y que nunca lo hará. Esa es la catadura moral del expresidente Aznar", ha dicho, cosechando un largo aplauso de la bancada socialista.
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9:08
Sánchez inicia su intervención enarbolando el 'no a la guerra'
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado su intervención ante la Cámara Baja enarbolando el 'no a la guerra' y ha asegurado que "hay fechas que no se olvidan, marcadas para siempre y lo hacen en la memoria colectiva de un país".
En su opinión, ha dicho, el 15 de febrero de 2003 fue una: "Aquel sábado más de 3 millones de ciudadanos salieron a manfiestarse con un mensaje rotundo, no a la guerra". Y ha calificado la guerra que vino después como el mayor desastre geopolítico del mundo después de la guerra de Vietnam.
Y ha lanzado duras críticas al entonces presidente José María Aznar (PP): "El entonces presidente era consciente de ello pero le dio igual, nos arrastró a esa locura de todos modos porque quería sentirse importante, quería que el presidente de EE.UU, George Bush le invitara a un puro [...] una guerra a cambio de ego, la dignidad de todo un país a cambio de una foto".
Y se ha dirigido al PP y a Vox: "¿Saben cuántas víctimas dejó la guerra de Irak, saben lo que provocó esa guerra ilegal?", y a continuación ha instado a "no olvidar". Murieron más de 300.000 personas, ha señalado, muchos de ellos niños y mujeres, hubo más de 5 millones de personas desplazadas.
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9:02
Rufián asegura a su llegada al Congreso que "sorprende" el pacto del Gobierno con Junts
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha dado por hecho que "sorprende" el pacto alcanzado por el Gobierno con Junts para sacar adelante el decreto anticrisis que se vota este jueves, a cambio de la rebaja del IVA a los autónomos. "Una PNL —proposición no de ley—casi no es nada y sorprende, ¿en qué quedamos o lo hacen todo absolutamente con el Gobierno o no?".
El diputado republicano ha dicho que da por hecho que el decreto sobre vivienda que se votará en unas semanas no va a salir adelante porque "trabajan para especuladores y para fondos buitres".
Sobre Montero, Rufián ha dicho ante su previsible salida del Gobierno en los próximos días, que ha sido una "negociadora dura, firme, que ha defendido sus interese", y le ha deseado "lo mejor".
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8:53
Sánchez y Montero ya se encuentran en el Congreso
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera María Jesús Montero se encuentran ya en el hemiciclo donde a las 9:00 dará comienzo la comparecencia del jefe del Ejecutivo para dar cuenta de la posición de España sobre la guerra en Oriente Próximo.
Después se celebrará la sesión de control al Gobierno, la que previsiblemente será la última para la ministra de Hacienda como miembro del Ejecutivo.Montero no se ha detenido a hacer declaraciones a la prensa, según ha podido comprobar el periodista de RTVE.es Àlex Cabrera.
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8:46
Montero asegura que el PSOE de Andalucía está preparado: "En estas elecciones nos jugamos la salud y la vida"
La vicepresidenta primera del Gobierno y candidata socialista a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha asegurado que el PSOE está preparado para la campaña electoral en Andalucía y ha prometido que sus propuestas irán centradas en la mejora de la sanidad pública. "En estas elecciones nos jugamos la salud y la vida", ha dicho en rueda de prensa este martes desde Sevilla.
Tras criticar duramente la gestión de la sanidad por parte del actual presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno Bonilla, Montero ha constatado que los comicios del 17 de mayo serán "un referéndum sobre la sanidad pública". "Estamos optando entre sanidad pública o Moreno Bonilla, se nos va la vida en ello", ha alertado, en un gesto para movilizar a los suyos ante la cita electoral.
(Foto:EFE/José Manuel Vidal)
Y para arrancar este ambiente preelectoral, Montero ya ha hecho su primera promesa: si es elegida presidenta de la Junta aprobará un "plan urgente" para salvar la sanidad pública en Andalucía. También ha recordado que es médico de profesión y que tiene su plaza pública en el Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla.
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8:42
Moreno confía en reeditar una mayoría sin depender de Vox y cree que "será una campaña dura y sucia por parte del PSOE"
Una crónica de Mª Carmen Cruz Martín
La carrera hacia las elecciones en Andalucía ha comenzado una vez que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha adelantado ligeramente la cita con las urnas al 17 de mayo, una fecha que ha pillado "por sorpresa" a muchos, ya que los comicios se esperaban para junio, mes en el que se cumplía el plazo máximo para celebrarlos. El candidato del PP a la reelección confía en poder volver a obtener una mayoría suficiente para no tener que depender de Vox y ha augurado una "campaña dura y sucia por parte del PSOE".
Este mismo martes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado el decreto de disolución del Parlamento y de convocatoria de las elecciones para el próximo 17 de mayo.
En declaraciones a Onda Cero y Cope, el presidente de la Junta se ha mostrado convencido de que podrá reeditar una "mayoría de estabilidad", porque, ha asegurado, el PP es el "partido favorito de los andaluces".
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8:31
Lorenzo Amor (ATA), sobre el decreto anticrisis en RNE: "Va en la buena dirección, pero es totalmente insuficiente"
El presidente de la Federación Nacional de Autónomos ATA, Lorenzo Amor, entrevistado en RNE, ha celebrado que el Gobierno haya pactado con Junts aplicar el IVA franquiciado para salvar el decreto anticrisis, pero al mismo tiempo se ha mostrado crítico.
"Ha hecho falta una guerra para que el Gobierno acepte que los autónomos con menos ingreso de 85.000 euros no facturen IVA. Agradezco a Junts que lo haya logrado", ha asegurado.
El decreto para paliar los efectos de la guerra va "en la buena dirección", pero es totalmente insuficiente", ha advertido.
“¿ ENTREVISTA | Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata ), presidente de @autonomosata— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) March 25, 2026
¿¿ "El decreto va en la buena dirección, pero es totalmente insuficiente. No da respuesta a los incrementos de coste, y se queda corto ante la situación enquistada"
¿¿ https://t.co/lKXgCETRxP pic.twitter.com/2yQrX1uO0n“
Amor reitera que el coste del registro horario que plantea trabajo es "inasumible" para autónomos y micripymes y se remite al informe "taxativo" del Consejo de Estado: "El ministerio de Economía ha puesto el dedo en la llaga".
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8:28
La vicepresidenta primera afronta su última sesión de control antes de su salida del Gobierno
Después de la comparecencia para dar cuenta de la posición de España ante la guerra en Oriente Próximo, Sánchez afrontará la sesión de control en la que él y los ministros, entre ellos la vicepresidenta primera María Jesús Montero, tendrán que responder a 17 preguntas de los grupos parlamentarios.
La portavoz del PP, Ester Muñoz preguntará a Montero "cómo será recordado su paso por el Gobierno y el secretario general del PP, Miguel Ángel Tellado, "cuál ha sido la verdadera prioridad de su Ministerio durante todos estos años". Así figura en el orden del día publicado en la página web del Congreso.
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8:15
Sánchez y Feijóo se enfrentan cara a cara en el Congreso
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se medirán este miércoles en el Pleno del Congreso en plena escalada por la guerra de Irán, un duelo parlamentario que se produce la víspera de que la Cámara Baja debata la convalidación del decreto anticrisis, que incluye rebajas fiscales para paliar los efectos de ese conflicto bélico en Oriente Próximo.
Aunque el paquete de medidas incorpora algunas de las propuestas del PP, como la bajada del IVA de los carburantes al 10%, desde Génova dejan en el aire que vayan a votar a favor de la convalidación del real decreto ley y recomiendan al Gobierno que amarre los apoyos de sus socios parlamentarios.
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, celebró este martes que el Gobierno asumiera las bajadas fiscales propuestas por el PP, pero pidió valorar la conveniencia de hacer permanentes algunas de ellas e ir más allá incluyendo, entre otras, la deflactación de IRPF. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, reclamó además al Ejecutivo aplazar la votación a abril para incluir estas medidas reclamadas por los 'populares'.
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8:04
Sánchez defenderá en el Congreso las medidas anticrisis con la tranquilidad de tener el 'sí' de Junts
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este miércoles ante el pleno del Congreso para defender las medidas del real decreto ley de respuesta a los efectos de la guerra de Irán y que será convalidado este jueves por el pleno de la cámara al haberse asegurado el Ejecutivo el voto favorable de Junts.
Sánchez pidió comparecer en el Congreso ante la situación provocada por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, comparecencia que había pedido también el Partido Popular.
Después de que en una reunión extraordinaria el Consejo de Ministros aprobase el pasado viernes el real decreto con el plan anticrisis, sus medidas ya están en vigor desde el pasado domingo pero han de ser convalidadas por el Congreso.
Ese plan cuenta con una dotación de 5.000 millones de euros e incluye rebajas de impuestos a la electricidad, el gas y los carburantes (del 21 % de IVA al 10 %); así como descuentos para colectivos vulnerables y ayudas directas para los sectores más afectados.
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8:01
El Gobierno se asegura la convalidación del decreto anticrisis tras pactar con Junts la bajada del IVA a los autónomos
Una crónica de M Carmen Cruz Martín y Àlex Cabrera
El Ejecutivo se ha asegurado los votos necesarios para poder sacar adelante el real decreto aprobado el pasado viernes con medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán tras pactar con Junts la bajada del IVA de los autónomos.
Después de que Podemos avanzara este lunes que se abstendría, los votos afirmativos que ha anunciado Junts serán claves para que el Congreso dé luz verde a la convalidación del decreto anticrisis. Con los votos del partido de Carles Puigdemont no será necesario el apoyo del PP.
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08:00
¡Buenos días! Comienza aquí la crónica minuto a minuto de una jornada marcada en lo político por la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el pleno del Congreso para dar cuenta de la posición del Ejecutivo ante la guerra en Oriente Próximo y la reciente convocatoria electoral en Andalucía, adelantada en unas semanas por su presidente Juanma Moreno y la consecuente marcha de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.