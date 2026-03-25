PP y Vox avanzan en la negociación "medida a medida" para formar Gobierno en Extremadura

El PP y Vox han avanzado este miércoles en las negociaciones en Extremadura para cerrar el acuerdo programático para formar Gobierno en esta autonomía. Fuentes de ambas formaciones han confirmado el encuentro para negociar "medida a medida" y han convocado a los medios de comunicación en sendas ruedas de prensa a las 16:00 horas en el Patio de los Naranjos de la Asamblea extremeña.

Los equipos negociadores de ambas formaciones se han reunido para tratar de "medidas políticas a adoptar", sin que en ella se haya hablado de vicepresidencias o consejerías, aunque sí han determinado "plazos de cumplimiento y garantías de ejecución", según ha adelantado Vox.

En la reunión, por parte del PP, Génova ha confirmado que ha estado el secretario general, Miguel Tellado, que se ha ausentado este miércoles del Pleno del Congreso y ha viajado a Mérida, y la diputada Marta Varela, que ha participado por videoconferencia. Asimismo han asistido la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, y su secretario general, Abel Bautista.

Mientras, que por parte de Vox, han estado presentes el portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández; la secretaria general adjunta, Montserrat Lluís; el portavoz nacional de Economía, Energía y Desregularización, José María Figaredo, y el portavoz nacional de Vivienda, Carlos Hernández Quero.

Vox exigirá once medidas Según ha indicado Vox en un comunicado, en las negociaciones pendientes tras las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León exigirán once medidas, que tienen que ver con las reivindicaciones habituales de la formación de Santiago Abascal. Así, defienden que la negociación "medida a medida" implica el compromiso de: "seguridad en las calles", "vivienda accesible", "fin del despilfarro de dinero público y bajadas masivas de impuestos, prioridad de los españoles en sanidad", "fin de Mercosur y el Pacto Verde", "fin de las políticas de sustitución demográfica", "la familia en el centro de todas las políticas", "Agenda España frente a las imposiciones de la Agenda 2030", "reindustrialización de España y medidas que frenen el éxodo de los jóvenes de su patria", "fin del adoctrinamiento en las aulas" y rechazo de los acuerdos alcanzados por el PP y el PSOE en Europa".

Primer contacto de Mañueco con Vox En Castilla y León, Mañueco ha iniciado este miércoles su ronda de contactos con los partidos con representaciónen las Cortes tras las elecciones, y ha empezado con Vox, formación a la que ha pedido un acuerdo parlamentario para gobernar en solitario, algo que ha rechazado Pollán, que le ha replicado que su partido quiere participar en su Ejecutivo. Tras mantener su primera reunión, Pollán ha alertado de que a Vox no le vale ya la referencia del acuerdo que alcanzaron hace cuatro años, como pretende Mañueco y ha negado que hayan hablado de los motivos por los que salieron del Ejecutivo. Según el dirigente de Vox, será "complicado" llegar a un acuerdo antes el 14 de abril, cuando se constituirán las Cortes de Castilla y León, porque además, entre otras cosas, el PP tiene que acabar su ronda de contactos, y ha descartado que se haya planteado una agenda para seguir negociando. "El PP es el que tiene que decidir. Nosotros vamos a defender los votos de los ciudadanos que nos han dado su confianza", ha subrayado. Pollán ha asegurado que la reunión ha sido "cordial", y que no se ha hablado de la Presidencia de las Cortes. "Antes de hablar de sillones, puestos o consejerías, queremos tener un acuerdo programático", ha advertido. También ha negado que vaya a influir la situación de Extremadura, ni la de Aragón. "Nuestro trabajo irá en la línea de implantar lo que sea bueno para los castellanos y leoneses". Este jueves, Mañueco continuará con el resto de fuerzas parlamentarias. Por la mañana, se reunirá con Soria ¡Ya!, Por Ávila, y por la tarde, con Unión del Pueblo Leonés (UPL) y con el PSOE, partido con el que cerrará la ronda de contactos.