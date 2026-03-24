Vox acusa a Génova de "poner zancadillas" a los acuerdos en Extremadura, Aragón y Castilla y León: "Hay 17 PP diferentes"

Vox ha evitado este martes hablar de un posible pacto electoral con el PP en Andalucía, mientras siguen las negociaciones con el partido de Alberto Núñez Feijóo para formar gobierno en Aragón, Castilla y León y Extremadura. Ante las declaraciones del presidente andaluz, Juanma Moreno, que ha apostado por "hablar cuanto menos de Vox, mejor", la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, ha respondido que están de acuerdo porque "se tiene que hablar de lo que está haciendo la Junta con los impuestos de los andaluces, cuánto dinero se destina a la inmigración ilegal" y del campo, en qué situación están los agricultores y los ganaderos.

Ante la cita electoral en Andalucía, Vox no hace "futuribles", ha dicho Millán en rueda de prensa en el Congreso al ser preguntada por la posible entrada de la formación de Santiago Abascal en el gobierno autonómico andaluz. "Dependerá del resultado, somos muy previsibles pero no jugamos a leer el futuro veremos que pasa en las elecciones", ha dicho la portavoz, que de nuevo ha cargado contra el liderazgo en el PP: "Hay 17 PP diferentes".

La portavoz parlamentaria de Vox ha reaccionado así a las declaraciones de Moreno este martes en Onda Cero y Cope, donde se ha mostrado convencido de que podrá reeditar una mayoría de estabilidad y ha abogado por hablar "cuanto menos de Vox, mejor", porque él tiene "una hoja de ruta" para Andalucía, con un "gobierno de estabilidad, moderación y que ha funcionado".

"Se tienen que hablar de muchas cosas más importantes y nosotros estamos muy de acuerdo en eso", ha insistido Millán. De lo que se tiene que hablar, ha dicho la portavoz, es de por qué están "maltratando a los regantes de Huelva, por qué se están arrancando olivos" en Andalucía, de por qué el Gobierno de Moreno "sigue concediendo subvenciones a los sindicatos que le deben a los andaluces mas de 40 millones de euros, o de por qué mantiene una ley de memoria histórica absolutamente falsa que enfrenta a unos andaluces con otros o por que mantiene las leyes de genero que rompen con la igualdad ante la ley".

Vox pide "discreción" al PP en las negociaciones Ante los llamamientos del PP a Vox a sentarse "de nuevo" en la mesa a negociar las investiduras de los candidatos 'populares' en Extremadura, Aragón y Castilla y León tras las respectivas elecciones celebradas en los últimos meses y a hacerlo "sin excusas, sin demoras y sin cálculos electorales", la portavoz de la formación de ultraderecha ha insistido en pedir al PP que sea "discreto" y que negocie "con seriedad" comunicándose con ellos "y no "a través de ningún plató de televisión". "No es que vayamos región a región es que vamos medida a medida, cada región tiene unas necesidades y vamos medida a medida y acuerdo a acuerdo con garantías y plazos que influya o no dependerá del PP que es el que esta poniendo zancadillas para no llegar a acuerdos en ninguna de esas regiones", ha dicho Millán. En este sentido, precisamente este martes el presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha instado a Vox a no agotar el plazo límite del 3 de mayo para llegar a un acuerdo en esta comunidad autónoma. "Los aragoneses han votado un gobierno del PP con el complemento de Vox", ha dicho, y la responsabilidad es "negociar es que lo hagamos de forma discreta".