Moreno confía en reeditar una mayoría sin depender de Vox y cree que "será una campaña dura y sucia por parte del PSOE"

La carrera hacia las elecciones en Andalucía ha comenzado una vez que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha adelantado ligeramente la cita con las urnas al 17 de mayo, una fecha que ha pillado "por sorpresa" a muchos, ya que los comicios se esperaban para junio, mes en el que se cumplía el plazo máximo para celebrarlos. El candidato del PP a la reelección confía en poder volver a obtener una mayoría suficiente para no tener que depender de Vox y ha augurado una "campaña dura y sucia por parte del PSOE".

Este mismo martes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado el decreto de disolución del Parlamento y de convocatoria de las elecciones para el próximo 17 de mayo.

En declaraciones a Onda Cero y Cope, el presidente de la Junta se ha mostrado convencido de que podrá reeditar una "mayoría de estabilidad", porque, ha asegurado, el PP es el "partido favorito de los andaluces".

Además, ha incidido en que "cuanto menos hablemos de Vox, mejor". "Nosotros tenemos un eje, tenemos una hoja de ruta que es la vía andaluza, que es un gobierno de estabilidad, de moderación, de convivencia, de gobernar para todos. Un gobierno que ha funcionado en Andalucía y los datos económicos así lo avalan. A partir de ahí, tenemos que pensar en nosotros mismos, sin mirar por el retrovisor", ha señalado.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha vaticinado que "lo más probable" es que su formación será la que gane en Andalucía pues ha recordado, en declaraciones a Antena 3, que desde que es "presidente" de los 'populares', de 12 elecciones que ha habido en España, en 10 ocasiones ha ganado su partido.

Moreno defiende que era la "mejor fecha" En cuanto a la fecha anunciada para los comicios, el candidato del PP a la reelección ha argumentado que eligió esa fecha porque era la "mejor" para "facilitar la máxima participación" de los andaluces, "una vez que la legislatura estaba completada", a la vez que ha admitido que le gusta dar "sorpresa". "Después de pensar, y ver las grandes fiestas que hay en primavera en Andalucía, el 17 de mayo era una fecha que estaba limpia, era positiva. Y si pillamos con el pie cambiado a nuestros adversarios, mejor que mejor", ha asegurado. Para Moreno, sus principales adversarios son la "abstención" y el "exceso de confianza". El presidente andaluz ha alertado de la existencia de una "confianza excesiva en la calle" de que enfrente del PP "no hay adversario", por lo que se puede reeditar "una mayoría de estabilidad", una situación, que ha admitido que le ha dado miedo porque podría "generar" que una parte de sus apoyos "se pudieran perder en esta primavera con temperaturas elevadas". Moreno ha avisado también de que el 17 de mayo Andalucía "se juega mucho": "Nos jugamos tener un gobierno de estabilidad, de sensatez, o meternos en el lío que está España o mis compañeros, como en Extremadura, que van por seis meses sin gobierno", ha apuntado.

Augura una campaña "muy dura y muy sucia" Preguntado también por si aceptaría una propuesta de la candidata socialista, María Jesús Montero, como la que hizo el cabeza de lista del PSOE en Castilla y León de dejar gobernar a la primera fuerza, Moreno ha dicho que duda "mucho" que le haga una propuesta así una persona que "ha bebido de la política de Sánchez", aunque ha dejado la puerta abierta a hablar con todas las fuerzas política. Además, ha vaticinado que la campaña será "muy dura, muy sucia" porque ha considerado que el PSOE está "muy desorientado" y al Gobierno de Sánchez "muy preocupado y nervioso" porque "la extensión" del presidente del Ejecutivo en Andalucía, en referencia a Montero, "no goza, no genera mucha ilusión".

Maíllo atribuye el adelanto a que a Moreno "se le acumulan los problemas" El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha considerado que Moreno ha convocado ya las elecciones sin esperar a agotar los plazos que tenía para hacerlo porque "se le acumulan los problemas" y evitar así que no se le haga "más difícil el final de la legislatura". En una entrevista en La Hora de La 1, ha citado como algunos de esos problemas el "destrozo consciente de los servicios públicos", "la privatización de la Formación Profesional", y "la gestión indirecta de la dependencia" y la no aplicación de la ley estatal de vivienda. 10.14 min Maíllo cree que Moreno ha convocado ya las elecciones porque tiene "problemas" que le dificultarían el "final de legislatura" Además, ha asegurado que Por Andalucía está "preparada" para afrontar la cita electoral y se ha mostrado convencido de que una "movilización de la izquierda" puede hacer cambiar los sondeos y encuestas.

Irene Montero no aclara si Podemos concurrirá solo o bajo una alianza Por otro lado, en una entrevista en Las Mañanas de RNE, la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha defendido que su formación estará presente en las elecciones autonómicas de Andalucía, si bien no ha aclarado si concurrirá en solitario o bajo el paraguas de una alianza junto a otros partidos de izquierda. Irene Montero no aclara si Podemos irá en solitario a las elecciones en Andalucía No osbtante, ha pedido a la izquierda "ganas de pelear" para "sacar" a Moreno de la Junta, aunque no se ha pronunciado sobre la posibilidad de reeditar la coalición Por Andalucía, que comparte ahora con IU en el Parlamento andaluz. "Si eso pasa, las alianzas caen por su propio peso y no estaríamos todo el rato hablando de nosotras mismas", ha afirmado. Preguntada por si Podemos está negociando con otras fuerzas progresistas para construir una coalición electoral de cara a los comicios del 17 de mayo, Montero ha indicado que los 'morados' van a estar "presentes en estas elecciones".