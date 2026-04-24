El PP ganaría las elecciones en Andalucía pero podría no revalidar la mayoría absoluta, según el CIS

El Partido Popular ganaría las elecciones en Andalucía con el 43,6% de los votos y entre 51 y 59 escaños, según la estimación del CIS preelectoral publicado este viernes. Juanma Moreno -que actualmente tiene 58 diputados- podría no revalidar la mayoría absoluta -fijada en 55 escaños- y depender de Vox para gobernar la Junta. No obstante, el propio CIS señala que los "escaños con mayor probabilidad" para el PP dentro de la horquilla son precisamente los 55. Habrá que esperar al domingo 17 de mayo para ver el respaldo que finalmente logre Moreno, que en 2022 logró el apoyo del 43,1% de los andaluces.

El PSOE de la exministra María Jesús Montero seguiría siendo segunda fuerza con el 25,8% de las papeletas y un resultado que oscilaría entre los 27 y los 34 escaños. El CIS señala que los escaños con "mayor probabilidad" serían 31, uno más que lo que ahora tienen los socialistas en Andalucía. Los socialistas mejorarían respecto al 24,1% de los votos logrados hace cuatro años.

Vox seguiría siendo tercera fuerza en Andalucía con una estimación de voto del 10,3%, lo que les permitiría lograr entre 8 y 17 escaños con mayor probabilidad de lograr 13 uno menos de los logrados en 2022, cuando a los de Manuel Gavira les apoyó el 13,5% de los andaluces que entonces acudieron a las urnas.

A la izquierda del PSOE, el CIS pronostica un cambio de posiciones respecto a 2022. La cuarta fuerza del Parlamento andaluz pasaría a ser Adelante Andalucía con una estimación del 8,5% de los votos y entre 5 y 7 escaños frente a los 2 que tienen actualmente. La opción de José Ignacio García se impondría así a la coalición Por Andalucía de Antonio Maíllo que pasaría a ser quinta fuerza con el 6,9% de los votos y entre 4 y 5 escaños. Actualmente cuentan con 5.

(Seguirá ampliación)