Juanma Moreno, el presidente 'popular' que aspira a revalidar su mayoría absoluta

El 'popular' Juanma Moreno Bonilla puede presumir de dos cosas en su carrera política: primero, de convertirse en enero de 2019 en el primer presidente no socialista en democracia de la Junta de Andalucía, en un territorio que tradicionalmente había sido un bastión del PSOE, y segundo, del resultado histórico en las elecciones autonómicas de 2022, cuando logró por primera vez la mayoría absoluta para el PP en esta región. El actual presidente de la Junta aspira no solo a revalidar el cargo el próximo 17 de mayo, sino a seguir gobernando sin ataduras.

Moreno llegó a la Presidencia de la Junta de Andalucía tras las elecciones de diciembre de 2018, gracias al pacto con Ciudadanos, con los que estuvo gobernando, y con Vox. En aquella cita electoral el PP fue segunda fuerza y registró su peor resultado: 26 escaños, pero aun así, hizo historia al acabar con 36 años de gobiernos socialistas initerrumpidos en democracia.

En 2022, el candidato del PP le dio la vuelta a la tortilla, y volvió a hacer historia al alzarse con una victoria inédita en Andalucía: 58 diputados, más del doble de los obtenidos cuatro años antes y quedando a 28 escaños de la segunda fuerza del Parlamento andaluz, el PSOE. Consiguió, así, gobernar solo, sin depender de Vox, al contrario de lo que estaba sucediendo en otros territorios en ese momento.

El 'barón' del PP moderado y líder andaluz mejor valorado Moreno, uno de los 'barones' más fuertes del PP, se ha forjado un perfil de político moderado y centrista, alejado de la crispación. Se presenta por cuarta vez a unos comicios autonómicos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, con el objetivo de gobernar en solitario como hasta ahora. Y aunque la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía podrían suponer un lastre, Juanma Moreno tiene todas las encuestas a su favor de cara al 17 de mayo. Según el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 'Actitudes y demandas de los andaluces tras las inundaciones', realizado del 12 al 26 de marzo, Juanma Moreno es el líder andaluz mejor valorado por sus conciudadanos, muy por encima de la candidata socialista, María Jesús Montero, que aparece en cuarto lugar. De hecho, al preguntar el CIS sobre quién prefiere que sea el presidente del Gobierno andaluz, el 40,9% afirmó que se decantaba por Juanma Moreno; frente al 17,5% que prefería a María Jesús Montero. Además, el 40,2% de los encuestados consideraba que la gestión en su conjunto que ha realizado en los últimos cuatro años el Gobierno andaluz ha sido "muy buena o buena"; el 32,9 % dice que "regular", y un 25,8 % cree que la gestión ha sido "mala o muy mala".