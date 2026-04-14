José Ignacio García, la defensa del activismo de Adelante Andalucía en las próximas Elecciones

El líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, siempre ha sido un hombre comprometido. Profesor de instituto, defiende la desprofesionalización de la política y la importancia de tener un puesto de trabajo al que volver "para ser libre".

El candidato del partido que se define como "andalucista de izquierdas, feminista y ecologista", señala la importancia de que los cargos públicos "vivan como la gente que representan". Por eso, según el código ético de la formación, García sigue cobrando su salario de profesor de educación secundaria a pesar de estar ejerciendo, actualmente, como diputado de las Cortes autonómicas.

Psicólogo y orientador educativo Nacido hace 38 años en Jerez, José Antonio García estudió psicología en la Universidad de Sevilla. Allí comenzó su activismo político. Protestó contra el Plan Bolonia, y fue uno de los fundadores del Movimiento de Acción Estudiantil. También participó activamente en el movimiento 15M y en el nacimiento de Podemos. Aunque se encontraba trabajando en Teruel cuando la formación morada dio sus primeros pasos, García regresó después a Andalucía donde participó activamente en la organización. En 2018 participó en la fundación del movimiento Adelante Andalucía junto con Teresa Rodríguez. Dos años después, diferencias estratégicas con el partido encabezado por Pablo Iglesias, llevaron a ambos a salir de Podemos para centrarse en la construcción del partido andalucista, que el ahora candidato a la Junta lideró en Cádiz. Teresa Rodríguez pacta con Iglesias su salida "amistosa" de Podemos por "contrastables diferencias políticas" Fue elegido portavoz en 2019 y durante dos años compaginó la política y los estudios, hasta aprobar una oposición de profesor de instituto en 2021. Entonces, el Parlamento Andaluz no le permitió desarrollar a la vez ambas tareas, por lo que dimitió de su cargo y volvió a las clases. En enero de 2023 se incorporó a la asamblea autonómica y actualmente es el portavoz del grupo parlamentario Adelante Andalucía, y candidato para las próximas elecciones autonómicas. La formación, que se define como una fuerza política "netamente andaluza", cuenta actualmente con dos escaños en las Cortes autonómicas. Entre sus iniciativas está el impulso de la Ley de Gafas gratuitas que llegó al Congreso de los Diputados.

Adelante Andalucía, sin ataduras en Madrid Adelante Andalucía presume de ser "netamente andaluza" sin las ataduras de partidos políticos de ámbito nacional. "No nos vamos a perder en el politiqueo y las historias de salones de Madrid, vamos a hablar de Andalucía", dijo García el pasado mes de marzo, cuando aún parecía que las izquierdas a la izquierda del PSOE llegarían a las urnas en papeletas separadas. Finalmente se selló el pacto entre el resto de formaciones del espectro político, pero los andalucistas no se sumaron al acuerdo. "En 2018, cuando Moreno Bonilla no ganó pero consiguió gobernar, había tres candidaturas de derechas y sumaron. Yo aspiro a que eso pueda pasar", dijo García. Su partido, insistió, aspira a ganar estas elecciones. También lanzó una advertencia: "No vamos a permitir nunca un gobierno de la derecha ni la extrema derecha, pero tampoco entraríamos en el gobierno de la Sra. Montero". García anunció que en ese caso, harán oposición al PSOE a través de una dinámica "de propuesta y oposición".