Cuenta atrás en Andalucía: los partidos se movilizan ante la duda de si el PP repetirá mayoría absoluta

Pasadas las elecciones en Castilla y León, todas las miradas apuntan ahora a Andalucía. El actual presidente, el popular Juanma Moreno, todavía no ha desvelado cuando va a convocar los comicios en la región. El dirigente autonómico ha asegurado que apretará el botón electoral durante el mes de abril, lo que certifica que las elecciones pueden ser el 31 de mayo o bien cualquier domingo antes de que finalice el mes de junio, cuando acaba el plazo legal para convocarlas.

El mapa político en Andalucía dio un vuelco en las elecciones de 2022, cuando el PP ganó por primera vez con mayoría absoluta. La consolidación del giro a la derecha provocó que el PSOE registrara su peor resultado histórico, cayendo a 30 diputados y dejando atrás la idea de Andalucía como 'bastión' socialista. Vox subió solo dos escaños, las izquierdas perdieron fuerza por ir divididas y Ciudadanos certificó su defunción en la comunidad autónoma.

En estos comicios se medirán varias cosas, entre ellas si el PP logrará mantener la mayoría actual y se comprobará el nivel de desgaste de Moreno Bonilla tras la crisis de los cribados y la gestión del accidente de Adamuz y las lluvias torrenciales. En el PSOE también mirarán con lupa los resultados tras decidir presentar a María Jesús Montero, una candidata procedente del Gobierno de Pedro Sánchez y que ya ha ejercido cargos de responsabilidad en anteriores ejecutivos de la Junta de Andalucía.

Por parte de Vox, la gran duda es si logrará superar el porcentaje de voto obtenido hace cuatro años (13,46%) y si se acercará al 20% de los apoyos, una cosa que no se ha visto en Castilla y León. Para las izquierdas las elecciones pueden evidenciar, de nuevo, que la ley electoral les perjudica si van separadas, con el peligro de pasar a ser irrelevantes en Andalucía.

Otro elemento a tener en cuenta en estos comicios es que Andalucía es la región con más población de España, de modo que sus resultados sí que pueden tener una lectura nacional fiable: "El caso de Andalucía tiene mucha incidencia, representa la quinta parte de la población y del total del electorado de España. Siempre se ha dicho que para que un partido tenga mayoría en Madrid tiene que tener una victoria amplia en Andalucía", explica en declaraciones a RTVE Noticias Juan Montabes, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Granada.

El PP saca músculo de su gestión y pide "cautela" sobre una nueva mayoría El PP de Juanma Moreno logró su primera mayoría absoluta en 2022 tras gobernar anteriormente con Ciudadanos. Y ante los comicios que se tienen que convocar todavía, los populares se muestran más que preparados para la campaña electoral y para volver a liderar el Ejecutivo de la región. "Cautela", sin embargo, es la palabra que más suena en los cuadros del PP cuando se les pregunta sobre la posibilidad de repetir mayoría absoluta. Tampoco quieren hablar de las encuestas internas. En estos momentos el PP cuenta con 58 escaños, tres por encima de esta mayoría. Entre los temas que podrían lastrar la imagen del actual presidente y candidato del PP se sitúa la crisis de los cribados de cáncer de mama. "La administración andaluza es la responsable de la sanidad. Si se ha producido un fallo se abre la posibilidad de debates políticos sobre si se podría haber hecho mejor. Ha habido consecuencias nefastas para algunas mujeres y tendrán que verse las responsabilidades", apunta a RTVE Noticias Juan Montabes. El PP podría perder la mayoría absoluta en Andalucía tras la crisis del cáncer de mama, según el 'CIS' andaluz Ahora bien, hay otros casos que el presidente andaluz ha gestionado mejor, apunta el catedrático de Ciencia Política. Se refiere al accidente ferroviario de Adamuz y al capítulo de lluvias torrenciales en buena parte del territorio. En ese sentido, considera que puede tener un efecto positivo ver cómo Juanma Moreno "no confrontó con el Gobierno de España". "No estamos acostumbrados a que un responsable político diga que su contrincante ha actuado correctamente", sostiene el también presidente de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración. Desde el PP sostienen que ninguna de las crisis que han afectado a Andalucía en los últimos 4 años "van a afectar electoralmente" a su candidato. "El PP de Juanma ha demostrado gestión y que ha sabido mantener el tipo en tiempos de crisis", concluyen.

Montero, ante el reto de no bajar de los 30 escaños El PSOE tiene ante sí un reto destacado, que es observar si funciona la apuesta de enviar a María Jesús Montero, actual vicepresidenta primera del Gobierno y mano derecha de Pedro Sánchez, como candidata en Andalucía. En Aragón no fue exitoso presentar a la exportavoz del Ejecutivo, a Pilar Alegría. En Castilla y León, en cambio, le fueron mejor las cosas a los socialistas con Carlos Martínez, alcalde de Soria desde 2007 y una persona arraigada en el territorio. Juan Montabes, catedrático de Ciencia Política, pide en este punto "no dejarse llevar por el último viento ni tampoco por el último soplido", recordando que Montero "no es nueva en Andalucía y que también conoce el terreno". "Tal vez la experiencia de Montero en varios cargos de la Junta es un elemento positivo", sostiene. Montero presenta su candidatura para liderar el PSOE en Andalucía: "Vengo a ganar" Otro de los retos de Montero y del socialismo andaluz es el de no caer por debajo de los 30 escaños actuales, que es el peor resultado del partido en esta región. Voces del partido sostienen que "Andalucía es una plaza difícil" y asumen que los resultados podrán leerse como un "termómetro del apoyo a Sánchez en Andalucía". Fuentes socialistas aseguran que durante la crisis de los cribados "vieron una ventana de oportunidad para hacer oposición real y desgaste a Juanma Moreno, pero después de Adamuz y las lluvias ya fue más difícil". "La gestión no ha sido mala", admiten. Para el PSOE la clave de estas elecciones es la movilización. Explican que su electorado "difícilmente va al PP" y que lo que hace es "quedarse en casa". Por ahora, Montero ha explicado que dejará sus cargos en el Gobierno cuando Juanma Moreno convoque las elecciones.

Vox confía en romper la mayoría absoluta del PP Vox tiene un objetivo claro en Andalucía: crecer para romper la mayoría absoluta del PP y ser imprescindibles para la formación del próximo Gobierno. Los buenos resultados en Extremadura y en Aragón habían dado alas a la ultraderecha para pensar que condicionarían todos los ejecutivos del actual ciclo electoral, pero el escaso crecimiento en Castilla y León ha evaporado esta sensación. Vox, además, reconoce que Juanma "está fuerte" en Andalucía. Uno de los elementos que podría favorecer a la ultraderecha y castigar al PP son las negociaciones para formar Gobierno en algunas autonomías. El catedrático Juan Montabes recuerda que Vox creció en las elecciones generales de 2023 en un contexto de negociaciones para el Ejecutivo de la Comunidad Valenciana. Vox exige al PP ser "decisivos" en los Gobiernos autonómicos y una negociación "discreta": "Ha habido muchas reuniones" Silvia Quílez Iglesias Montabes también reconoce que "es muy difícil saber si Vox ha tocado techo en Andalucía". "Para tener capacidad de influencia, llegado el caso, es importante contar con una posición en el entorno del 20%", asegura. Se da la circunstancia de que Vox, en estos momentos, no ha designado todavía quién será su candidato.