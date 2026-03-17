El poder autonómico tras el 15M: de los 130 diputados de Vox a los 20 escaños de Podemos en seis parlamentos
- Vox tarda ocho años en ganar los diputados que Podemos tenía en 2015, pero su progresión es ascendente
- El PP suma 464 escaños, frente a los 347 del PSOE, que ha perdido 32 diputados desde 2019
Cita a cita con las urnas, el mapa del poder autonómico en España se va redibujando en el camino hasta las próximas elecciones generales, previstas en principio en 2027, con parada previa en Andalucía. Y elección a elección, se observa que, mientras Vox mejora sus resultados, Podemos está desapareciendo de cada vez más parlamentos autonómicos, como ha pasado tras las elecciones de Castilla y León de este domingo. Por su parte, el peso que también van adquiriendo o perdiendo los todavía dominantes PP y PSOE perfila el resto del ciclo político en España en cada momento.
Hablando de Vox y Podemos, da la casualidad de que ambas formaciones se estrenaron en la política autonómica en Andalucía, pero sus recorridos han sido divergentes. Podemos logró 15 diputados en el Parlamento andaluz en marzo de 2015 y tocó su techo de poder regional en apenas dos meses al sumar más de 130 escaños autonómicos repartidos por toda España en una carrera meteórica (de los que a día de hoy conserva solo 20 en seis comunidades). Mientras, Vox comenzó con solo 10 escaños en Andalucía, en 2018, y ha tardado ocho años en llegar a esos mismos 130 diputados autonómicos. Solo se le resiste el parlamento gallego, donde no tiene representación.
No obstante, el Partido Popular es la fuerza mayoritaria en los parlamentos autonómicos, con un total de 464 escaños a día de hoy, lo que supone 164 diputados más que en 2019, incluidos los dos a mayores que ha ganado este 15M y que aún no han tomado posesión. El PSOE —que entre 2019 y 2023 superaba en parlamentarios autonómicos al PP— ha perdido hasta 32 parlamentarios regionales en los últimos siete años, al pasar de 379 a 347, incluidos también los dos adicionales sumados este domingo de Castilla y León. A continuación, DatosRTVE hace balance del poder autonómico de estos cuatro partidos nacionales.
Ascenso sostenido, con resistencia en Galicia y País Vasco
La formación de Santiago Abascal ha ganado un diputado más en Castilla y León este 15M con un nuevo récord de apoyo en unas elecciones autonómicas (18,9% de los votos), después de conseguir seis escaños más de los que tenía en Extremadura y otros siete en Aragón. Aunque las encuestas apuntaban a un mejor resultado —por encima del 20%—, el apoyo a la formación de extrema derecha confirma su línea ascendente.
Vox tiene 14 escaños en Andalucía —que celebrará elecciones autonómicas este año, aún por convocar—, Castilla y León y Aragón. Cuenta con 13 asientos en las Cortes de la Comunidad Valenciana, y 11 en Cataluña, Madrid y Extremadura. En el País Vasco, por el contrario, solo tiene un diputado, y en Galicia, ninguno.
Podemos pierde poder autonómico
La formación morada ha bajado de los 96 escaños que tenía en 2019, el primer año que Vox se presentaba al bloque de las elecciones autonómicas tras su irrupción en Andalucía, hasta los 20 escaños que conservará a partir de las elecciones de Castilla y León de este domingo, donde ha perdido el único procurador con el que contaba, al igual que ya le pasó en Aragón. En los últimos tiempos, solo ha mejorado su resultado en Extremadura, donde creció de cuatro a siete asientos al acudir en coalición con Izquierda Unida. Tanto en Aragón como en Castilla y León, ambas formaciones se presentaron por separado.
La formación morada solo conservará representación en seis parlamentos autonómicos, una vez que se constituyan las Cortes de Castilla y León después de que se proclamen definitivos los resultados de este domingo.
El PP gana 164 escaños desde 2019 y el PSOE se deja 32
El bipartidismo de PP y PSOE ha mejorado sus resultados en las elecciones de Castilla y León de este domingo. Ambas formaciones han subido dos escaños autonómicos hasta alcanzar los 464 y los 347, respectivamente, en el conjunto de España. El PP ha ganado 164 desde 2019, mientras que el PSOE se ha dejado 32 asientos en las cámaras autonómicas.
En el caso de los populares, el poder autonómico que atesoran tras los comicios de Extremadura —donde sumaron un escaño—, de Aragón —donde perdieron dos— y de Castilla y León —donde lograron un par de parlamentarios más— es el más alto desde 2015. Aquel año ganaron las autonómicas con 400 diputados en toda España, pero se debilitó gran parte de su poder regional al perder las ocho mayorías absolutas que atesoraban.
A día de hoy, la mayor cantidad de diputados del PP se encuentra en los 70 con los que gobierna con mayoría absoluta la Comunidad de Madrid y los 58 de Andalucía, donde también controlan más de la mitad de la cámara legislativa.
En el caso del PSOE, a pesar de haber caído 32 escaños desde 2019, se mantienen por encima de los 312 diputados autonómicos con los que se quedó en 2018, cuando cedió 14 solo en las elecciones de Andalucía de aquel año. Tras aquellas elecciones perdió la Junta de Andalucía, que pasó a estar gobernada por el PP en coalición con Ciudadanos y el apoyo parlamentario de Vox.
El mayor número de diputados autonómicos del PSOE son los 42 que tiene el PSC en Cataluña, donde gobiernan los socialistas desde 2024. En la Comunidad Valenciana cuentan con 31 y en Andalucía y Castilla y León, disponen de 30.