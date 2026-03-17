El poder autonómico tras el 15M: de los 130 diputados de Vox a los 20 escaños de Podemos en seis parlamentos

Cita a cita con las urnas, el mapa del poder autonómico en España se va redibujando en el camino hasta las próximas elecciones generales, previstas en principio en 2027, con parada previa en Andalucía. Y elección a elección, se observa que, mientras Vox mejora sus resultados, Podemos está desapareciendo de cada vez más parlamentos autonómicos, como ha pasado tras las elecciones de Castilla y León de este domingo. Por su parte, el peso que también van adquiriendo o perdiendo los todavía dominantes PP y PSOE perfila el resto del ciclo político en España en cada momento.

Hablando de Vox y Podemos, da la casualidad de que ambas formaciones se estrenaron en la política autonómica en Andalucía, pero sus recorridos han sido divergentes. Podemos logró 15 diputados en el Parlamento andaluz en marzo de 2015 y tocó su techo de poder regional en apenas dos meses al sumar más de 130 escaños autonómicos repartidos por toda España en una carrera meteórica (de los que a día de hoy conserva solo 20 en seis comunidades). Mientras, Vox comenzó con solo 10 escaños en Andalucía, en 2018, y ha tardado ocho años en llegar a esos mismos 130 diputados autonómicos. Solo se le resiste el parlamento gallego, donde no tiene representación.

No obstante, el Partido Popular es la fuerza mayoritaria en los parlamentos autonómicos, con un total de 464 escaños a día de hoy, lo que supone 164 diputados más que en 2019, incluidos los dos a mayores que ha ganado este 15M y que aún no han tomado posesión. El PSOE —que entre 2019 y 2023 superaba en parlamentarios autonómicos al PP— ha perdido hasta 32 parlamentarios regionales en los últimos siete años, al pasar de 379 a 347, incluidos también los dos adicionales sumados este domingo de Castilla y León. A continuación, DatosRTVE hace balance del poder autonómico de estos cuatro partidos nacionales.

Ascenso sostenido, con resistencia en Galicia y País Vasco La formación de Santiago Abascal ha ganado un diputado más en Castilla y León este 15M con un nuevo récord de apoyo en unas elecciones autonómicas (18,9% de los votos), después de conseguir seis escaños más de los que tenía en Extremadura y otros siete en Aragón. Aunque las encuestas apuntaban a un mejor resultado —por encima del 20%—, el apoyo a la formación de extrema derecha confirma su línea ascendente. Cada uno de los 62 puntos de este gráfico representa el voto a Vox en todas las elecciones a las que se ha presentado y su progresión ascendente -representada por la línea- desde las europeas de 2014 hasta las autonómicas de Castilla y León, donde ha conseguido el 18,9% de los votos, su tercer mejor resultado, solo por detrás de las elecciones de Ceuta en 2019 y 2023. En las primeras europeas de 2014 apenas llegó al 2% de los votos y no logró ningún escaño en el Parlamento de la UE. En las de 2019 logró entrar con tres diputados y cinco años después dobló su resultado. En 2015 y 2016 se presentó a las generales, pero quedó fuera del Congreso. La primera vez que Vox obtuvo representación en la Cámara Baja fue en abril de 2019 cuando logró 24 diputados con algo más del 10% del voto. En la repetición de noviembre obtuvo más del doble. Actualmente tiene 33 escaños. Vox se mantuvo por debajo del 8% en las últimas elecciones municipales celebradas en 2023. Entonces, recibió 1,6 millones de votos y logró 1.671 concejales, frente a los 530 de cuatro años antes. Vox entró por primera vez en un parlamento regional en Andalucía, tras las elecciones autonómicas de 2018. Al margen de Ceuta, sus mejores resultados los obtiene en Castilla y León, y los peores, en País Vasco y Galicia. En esta última comunidad tiene cero escaños. Navega por los resultados de las 62 elecciones a las que se ha presentado Vox. Vox tiene 14 escaños en Andalucía —que celebrará elecciones autonómicas este año, aún por convocar—, Castilla y León y Aragón. Cuenta con 13 asientos en las Cortes de la Comunidad Valenciana, y 11 en Cataluña, Madrid y Extremadura. En el País Vasco, por el contrario, solo tiene un diputado, y en Galicia, ninguno.

Podemos pierde poder autonómico La formación morada ha bajado de los 96 escaños que tenía en 2019, el primer año que Vox se presentaba al bloque de las elecciones autonómicas tras su irrupción en Andalucía, hasta los 20 escaños que conservará a partir de las elecciones de Castilla y León de este domingo, donde ha perdido el único procurador con el que contaba, al igual que ya le pasó en Aragón. En los últimos tiempos, solo ha mejorado su resultado en Extremadura, donde creció de cuatro a siete asientos al acudir en coalición con Izquierda Unida. Tanto en Aragón como en Castilla y León, ambas formaciones se presentaron por separado. La formación morada solo conservará representación en seis parlamentos autonómicos, una vez que se constituyan las Cortes de Castilla y León después de que se proclamen definitivos los resultados de este domingo.