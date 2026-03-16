La abstención vuelve a ganar en Treviño en las elecciones de Castilla y León
- La reivindicación histórica de los treviñeses de pertenecer a Álava, clave de esta rareza política
- Sólo el 42% de los censados acudieron a ejercer su derecho al voto
El Condado de Treviño es un territorio pertenciente a la provincia de Burgos con una doble particularidad geográfica - está completamente rodeado por la provincia de Álava - y sociopolítica - una parte significativa de su población reclama históricamente su integración en Álava y, por extensión, en la comunidad autónoma del País Vasco -. Los resultados de las elecciones autonómicas de Castilla y León del 15M, con la abstención como clara vencedora tanto en Treviño como en La Puebla de Arganzón, volvieron a poner poner de manifiesto la singularidad de este enclave de 279,6 km².
Descenso del 20% respecto a las municipales
Si en las elecciones municipales de 2023, el 62% de los habitantes de Treviño acudió a las urnas, en las recientes autonómicas, sólo un 42% ejerció su derecho al voto.
Un patrón similar se observó en la Puebla de Arganzón, donde también se ha visto un descenso de la participación cercano a los 20 puntos porcentuales respecto a los comicios municipales de 2023.
La lista más votada
Con permiso de la abstención, la opción más respaldada, con un 57,6 % en Treviño, el PSOE fue la gran vencedora de la noche en ambos municipios, siendo la lista más votada. VOX fue la segunda lista más votada, seguido del PP.
Partidos vascos en Burgos
La naturaleza de rara avis del Condado de Treviño se refleja tradicionalmente en sus instituciones locales, donde el PNV y EH Bildu han tenido una presencia relevante durante años. En Treviño, una formación local llamada Treviño Día a Día es la fuerza política mayoritaria en el Ayuntamiento, mientras que tanto el PNV como EH Bildu cuentan con representación. El PNV llegó incluso a gobernar en coalición en este municipio burgalés. En La Puebla de Arganzón, por su parte, el PNV ostenta la alcaldía, con EH Bildu como principal partido de la oposición.
En las elecciones autonómicas de 2026 ni el PNV ni EH Bildu concurrieron en circunscripción de Burgos, lo que ayudó a potenciar ese cambio en el mapa electoral respecto a las municipales.
Este resultado refuerza la percepción de que el voto en Treviño y La Puebla de Arganzón sigue respondiendo a dinámicas propias, muy distintas de las del conjunto de Castilla y León, y mantiene vivo la reclamación histórica de pertenencia a la provincia vasca de Álava.