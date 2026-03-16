La abstención vuelve a ganar en Treviño en las elecciones de Castilla y León

El Condado de Treviño es un territorio pertenciente a la provincia de Burgos con una doble particularidad geográfica - está completamente rodeado por la provincia de Álava - y sociopolítica - una parte significativa de su población reclama históricamente su integración en Álava y, por extensión, en la comunidad autónoma del País Vasco -. Los resultados de las elecciones autonómicas de Castilla y León del 15M, con la abstención como clara vencedora tanto en Treviño como en La Puebla de Arganzón, volvieron a poner poner de manifiesto la singularidad de este enclave de 279,6 km².

Descenso del 20% respecto a las municipales Si en las elecciones municipales de 2023, el 62% de los habitantes de Treviño acudió a las urnas, en las recientes autonómicas, sólo un 42% ejerció su derecho al voto. Un patrón similar se observó en la Puebla de Arganzón, donde también se ha visto un descenso de la participación cercano a los 20 puntos porcentuales respecto a los comicios municipales de 2023.

La lista más votada Con permiso de la abstención, la opción más respaldada, con un 57,6 % en Treviño, el PSOE fue la gran vencedora de la noche en ambos municipios, siendo la lista más votada. VOX fue la segunda lista más votada, seguido del PP.