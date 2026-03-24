Irene Montero no aclara si Podemos irá en solitario a las elecciones en Andalucía

Aunque le han preguntado en varias ocasiones por una eventual alianza de izquierdas en las próximas elecciones de Andalucía, la secretaria política de Podemos, Irene Montero, no ha sido clara en la entrevista que ha ofrecido este martes en Radio Nacional: "Lo que yo deseo es que la izquierda tenga ganas de pelear y de sacar a Moreno de la Junta. Si eso pasa, las alianzas caen por su propio peso".

Ha sido la idea más repetida por la eurodiputada un día después de que Juanma Moreno Bonilla sorprendiera a todos con una llamada a las urnas anterior a la prevista. Andalucía votará el próximo 17 de mayo, unos comicios en los que, según Montero, "Moreno Bonilla y el PP se pasean confiados por el calendario electoral y sin miedo a que los ciudadanos les castiguen por poner en riesgo vidas de miles de mujeres en los cribados del cáncer de mama". "Eso no puede ser", ha dicho la líder de los morados, que defiende que "en política tienes que ser capaz de hacer las cosas para mejorar la vida de la gente".

“🔴 ENTREVISTA | Irene Montero (@IreneMontero ) , secretaria política de @PODEMOS y eurodiputada



🗣️ "Lo que yo deseo es que la izquierda tenga ganas de pelear y de sacar a Moreno Bonilla de la Junta. Si eso pasa, las alianzas caen por su propio peso."



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Sin embargo, no ha querido desvelar si Podemos negociará con otras formaciones políticas: "Podemos va a estar presente en estas elecciones y la gente sabe lo que Podemos aporta, que es la valentía para hacer lo que hay que hacer y estar cuando es fácil y también cuando es difícil". "Quienquiera que la izquierda sea fuerte tiene la opción de Podemos en estas elecciones, más allá de las alianzas si los objetivos son compartidos van a terminar cayendo por su propio peso".

A diez días de que concluya el plazo para registrar posibles coaliciones en las elecciones autonómicas andaluzas, ha insistido en ese mensaje, con respuestas que han parecido dar a entender que Podemos se presentará en solitario o sólo con Alianza Verde y fuera de la coalición Por Andalucía, dentro de la que concurrieron sus diputados en las elecciones de 2022.

En este sentido, según Montero "Podemos siempre ha intentado presentarse con las candidaturas más amplias posibles" y "hay que hacer una reflexión de por qué la derecha y la extrema derecha están en máximos históricos". "Incluso en este momento", ha dicho, "tenemos el ejemplo de Extremadura", para defender el buen rédito de Podemos en las urnas de esa comunidad el pasado 21 de diciembre. En todo caso, Montero ha constatado que "quedan unos días" y ha repetido que "si el objetivo es el mismo, las alianzas caen por su propio peso".