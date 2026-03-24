Irene Montero no aclara si Podemos irá en solitario a las elecciones en Andalucía
- Montero: "Deseo que la izquierda tenga ganas de pelear"; así cree que "las alianzas caerán por su propio peso"
- La eurodiputada persigue "dar certezas" a los votantes de izquierda en su próximo acto con Rufián
Aunque le han preguntado en varias ocasiones por una eventual alianza de izquierdas en las próximas elecciones de Andalucía, la secretaria política de Podemos, Irene Montero, no ha sido clara en la entrevista que ha ofrecido este martes en Radio Nacional: "Lo que yo deseo es que la izquierda tenga ganas de pelear y de sacar a Moreno de la Junta. Si eso pasa, las alianzas caen por su propio peso".
Ha sido la idea más repetida por la eurodiputada un día después de que Juanma Moreno Bonilla sorprendiera a todos con una llamada a las urnas anterior a la prevista. Andalucía votará el próximo 17 de mayo, unos comicios en los que, según Montero, "Moreno Bonilla y el PP se pasean confiados por el calendario electoral y sin miedo a que los ciudadanos les castiguen por poner en riesgo vidas de miles de mujeres en los cribados del cáncer de mama". "Eso no puede ser", ha dicho la líder de los morados, que defiende que "en política tienes que ser capaz de hacer las cosas para mejorar la vida de la gente".
“🔴 ENTREVISTA | Irene Montero (@IreneMontero ) , secretaria política de @PODEMOS y eurodiputada— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) March 24, 2026
🗣️ "Lo que yo deseo es que la izquierda tenga ganas de pelear y de sacar a Moreno Bonilla de la Junta. Si eso pasa, las alianzas caen por su propio peso."
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Sin embargo, no ha querido desvelar si Podemos negociará con otras formaciones políticas: "Podemos va a estar presente en estas elecciones y la gente sabe lo que Podemos aporta, que es la valentía para hacer lo que hay que hacer y estar cuando es fácil y también cuando es difícil". "Quienquiera que la izquierda sea fuerte tiene la opción de Podemos en estas elecciones, más allá de las alianzas si los objetivos son compartidos van a terminar cayendo por su propio peso".
A diez días de que concluya el plazo para registrar posibles coaliciones en las elecciones autonómicas andaluzas, ha insistido en ese mensaje, con respuestas que han parecido dar a entender que Podemos se presentará en solitario o sólo con Alianza Verde y fuera de la coalición Por Andalucía, dentro de la que concurrieron sus diputados en las elecciones de 2022.
En este sentido, según Montero "Podemos siempre ha intentado presentarse con las candidaturas más amplias posibles" y "hay que hacer una reflexión de por qué la derecha y la extrema derecha están en máximos históricos". "Incluso en este momento", ha dicho, "tenemos el ejemplo de Extremadura", para defender el buen rédito de Podemos en las urnas de esa comunidad el pasado 21 de diciembre. En todo caso, Montero ha constatado que "quedan unos días" y ha repetido que "si el objetivo es el mismo, las alianzas caen por su propio peso".
"Cuando la izquierda está fuerte, el debate sobre nosotras mismas pasa a un segundo plano"
Montero ha alegado que "cuando la izquierda está fuerte, el debate sobre nosotros mismos pasa a un segundo plano". También ha alegado que "siempre ha habido diferencias" y "a veces hay más opciones, y a veces hay menos", pero que "lo importante es que haya la posibilidad cierta y las ganas de ganar ese partido".
Ya en referencia a las elecciones generales, ha rematado que "si las tareas están claras, las alianzas van a caer por su propio peso" y ha remarcado el valor de su acto con el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, el próximo 9 de abril en Barcelona. Un acto que también "tiene que ver con las elecciones" y en que persigue ofrecer "certezas" a los votantes progresistas, por lo que, como en el caso de las andaluzas, ni siquiera planteó la posibilidad de un pacto con los partidos que están refundando Sumar. Sobre el liderazgo de la izquierda, ha repetido, una vez más que "es una cuestión de alianzas: Si los objetivos políticos están claros van a caer por su propio peso".