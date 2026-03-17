Martínez acusa al PP de la "falta de entendimiento" en Castilla y León: "El acuerdo de investidura no es posible"

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, elegido este domingo como miembro de las Cortes autonómicas con 30 procuradores, dos más que en las anteriores elecciones, ha acusado al PP de la "falta de entendimiento" en esta comunidad autónoma y ha descartado la posibilidad de un "acuerdo de investidura", incluso cree que podría llegar a producirse una "repetición electoral o una prórroga" ante la evolución de las negociaciones del PP con Vox en Aragón y Extremadura.

Los resultados en las elecciones de este domingo revelan "un bloque muy fuerte de la derecha" con un respaldo "mayoritario que pensaba que iba a ser algo menor", ha advertido Martínez en Las Mañanas de RNE, que ha llamado también a reflexionar ante el hecho de que "la derecha y extremada derecha esté consolidándose y ganando".

21.02 min "El PP no ha querido acuerdos pese a nuestra mano tendida"

Martínez ha recordado que Alfonso Fernández Mañueco, reelegido presidente de la Junta, no le quiso "dar la mano" cuando le ofreció un pacto de investidura para facilitar que la lista más votada pudiera gobernar, que puso ya sobre la mesa cuando fue elegido secretario general del PSOE en esta comunidad autónoma en febrero de 2025.

"Nosotros hemos querido poner las reglas del juego muy claras antes de jugar el partido", ha dicho el hasta ahora alcalde de Soria, porque no vale que se interpreten las reglas del juego favoreciendo siempre al PP", que ha lamentado la negativa de Mañueco a los acuerdos que ha planteado, entre ellos uno para adaptar la ley contra la violencia machista.