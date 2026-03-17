Martínez acusa al PP de la "falta de entendimiento" en Castilla y León: "El acuerdo de investidura no es posible"
- Ve un "bloque muy fuerte de la derecha" con un respaldo "mayoritario que pensaba que iba a ser algo menor"
- El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta señala que Mañueco no le quiso "dar la mano" cuando le ofreció un pacto
El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, elegido este domingo como miembro de las Cortes autonómicas con 30 procuradores, dos más que en las anteriores elecciones, ha acusado al PP de la "falta de entendimiento" en esta comunidad autónoma y ha descartado la posibilidad de un "acuerdo de investidura", incluso cree que podría llegar a producirse una "repetición electoral o una prórroga" ante la evolución de las negociaciones del PP con Vox en Aragón y Extremadura.
Los resultados en las elecciones de este domingo revelan "un bloque muy fuerte de la derecha" con un respaldo "mayoritario que pensaba que iba a ser algo menor", ha advertido Martínez en Las Mañanas de RNE, que ha llamado también a reflexionar ante el hecho de que "la derecha y extremada derecha esté consolidándose y ganando".
Martínez ha recordado que Alfonso Fernández Mañueco, reelegido presidente de la Junta, no le quiso "dar la mano" cuando le ofreció un pacto de investidura para facilitar que la lista más votada pudiera gobernar, que puso ya sobre la mesa cuando fue elegido secretario general del PSOE en esta comunidad autónoma en febrero de 2025.
"Nosotros hemos querido poner las reglas del juego muy claras antes de jugar el partido", ha dicho el hasta ahora alcalde de Soria, porque no vale que se interpreten las reglas del juego favoreciendo siempre al PP", que ha lamentado la negativa de Mañueco a los acuerdos que ha planteado, entre ellos uno para adaptar la ley contra la violencia machista.
"¿Es 'sanchista'? Soy socialista"
Martínez, preguntado por si se considera 'sanchista', ha dicho que se considera "socialista", y ha explicado que se afilió al partido porque es el que le ha permitido "estudiar con becas de una familia humilde que ha generado esta estructura institucional en este país" y porque es el que entiende que "defiende los valores" que él tiene.
"Yo soy socialista y creo que los demás 'istas' sobran, porque creo que el que no entienda que el proyecto está por encima de las personas están teniendo poco de la historia del partido", ha explicado.
Sobre los resultados de este domingo cree que el PP ha acumulado el voto "útil" de la derecha, y ve un "bloque muy fuerte de la derecha" con un respaldo "mayoritario". En cualquier caso, y teniendo en cuenta cómo van las negociaciones con Vox en Aragón y Extremadura, no descarta que pueda haber una repetición electoral en Castilla y León: "No sabemos si va a haber una pataleta".
En cuanto a Vox, advierte de que "si van a estar representando el mismo espacio ideológico", el partido de Abascal "pasado mañana tendrá una fecha de caducidad próxima", y cree que tiene que reflexionar sobre "si va a ser a muleta permanente al PP o una derecha que puede llegar a reemplazar al PP".
El respaldo de la ciudadanía al PSOE en estas elecciones les ha "consolidado con fuerza", según Martínez, pero eso no significa que los resultados sean extrapolables a otras comunidades. "Las soluciones con carácter general no son buenas nunca", ha matizado.