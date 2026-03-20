La propuesta de Mercedes a Alejo para salvar su vida en 'Valle Salvaje'

Braulio y Enriqueta no van a parar hasta averiguar quién es el verdadero culpable de la muerte de Domingo, y ahora han encontrado un nuevo aliado en sus investigaciones: don Hernando. Aunque esta alianza debería llevarse en secreto, Braulio ha querido confiar en su primo y contarle que el marqués les ayudará a dar con el asesino. Sin embargo, Alejo ha intentado que este no confíe mucho en el consejero del rey, sin mucho éxito. Por eso, su tía Mercedes parece haber encontrado la solución perfecta para que su sobrino pueda salvar su vida si descubren la verdad. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Continúa leyendo que te lo contamos!

Alejo trata de prevenir a Braulio sobre Hernando Después de que Braulio le contara que don Hernando va a ayudarlos en las investigaciones, Alejo ha querido prevenir a su primo sobre el marqués. "Tanto yo como mi familia sabemos bien cómo se las gasta don Hernando, y no creo que sea buena idea que le impliques en las pesquisas sobre la muerte de tu padre", comienza diciéndole, añadiendo que le cuesta mucho creer que realmente vaya a ayudarlos. "De lo que sí estoy seguro es que no puedes ni debes confiar en él. Son muy pocas las veces que va con la verdad por delante. A nosotros, sin ir más lejos, nos apuñaló por la espalda al casar a mi hermana con Leonardo casi sin avisarnos", continúa explicándole a Braulio, intentando que comprenda lo que quiere decir con estos ejemplos. Sin embargo, no ha conseguido asustar a su primo, que entiende las dudas de Alejo sobre don Hernando, pero ellos buscan otra cosa en el marqués: "A mi madre y a mí no nos importan ni sus valores ni su honradez. Nos importa que es una persona que puede abrirnos puertas, que puede influenciar a las personas implicadas. Imagínate a los cuadrilleros de la Santa Hermandad teniendo que responder ante un consejero de su majestad". Finalmente, Braulio promete a Alejo tener cuidado con don Hernando, pero tanto él como su madre necesitan saber quién asesinó a Domingo, y están dispuestos a asociarse con el mismísimo satanás si fuera necesario. 02.28 min Valle Salvaje - Alejo trata de prevenir a Braulio sobre Hernando