El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza paralizar la eutanasia de Noelia

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado paralizar la eutanasia de Noelia, la joven de Barcelona de 25 años afectada por una paraplejia, a la que se opone su padre, que ha agotado todas las vías legales en España para evitar el derecho de su hija a una muerte digna, una vez que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional rechazaron paralizar la medida.

La solicitud de medidas cautelares se presentó ante el Tribunal el 3 de marzo y la Corte de Estrasburgo la desestimó el pasado 10 de marzo.

Una larga batalla judicial La batalla ante la Justicia comenzó cuando el padre recurrió la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, de 18 de julio de 2024, por la que se concedió la autorización de la eutanasia de su hija, mayor de edad, y de inmediato el juzgado acordó suspenderla de forma cautelar. Tras estudiar su recurso, el juzgado lo rechazó, al considerar que el padre no estaba legitimado para recurrir puesto que la hija era mayor de edad y no estaba incapacitada. Es más, concluyó que sí tenía capacidad plena para solicitar la eutanasia y que se cumplían todos los requisitos para que esta se concediera. El padre acudió en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que sí reconoció su legitimación para recurrir, pero rechazó su recurso porque de ninguna de las pruebas se desprendía la ausencia de capacidad de la hija, sino todo lo contrario, más aún cuando las meras afirmaciones de que tenía patologías psiquiátricas resultaban insuficientes, al estar desprovistas de cualquier refuerzo técnico. Es decir, tanto el juzgado que dio luz verde a la eutanasia de la joven como el TSJC concluyeron que a lo largo del proceso judicial no se había constatado la "falta de capacidad" de Noelia a la hora de desestimar su petición de muerte asistida, y que su decisión de solicitarla se había mantenido firme desde abril de 2024.