El padre de Noelia, la joven de 25 años con paraplejia, pide al Tribunal Constitucional que paralice la eutanasia

El padre de Noelia, la joven de 25 años de Barcelona con paraplejia, ha solicitado al Tribunal Constitucional que detenga de manera cautelar la eutanasia de su hija hasta que se resuelva el recurso de amparo que ha interpuesto ante esta corte.

El despacho Abogados Cristianos, que representa al padre de Noelia, ha presentado este recurso de amparo ante el Constitucional, solicitando que se adopte de forma inmediata y urgente la medida cautelarísima que suspenda la ejecución de la eutanasia.

Esta acción judicial se produce después de que el Tribunal Supremo rechazara su recurso contra la muerte asistida de la joven. En un auto, el Supremo decidió no admitir a trámite el recurso frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que autorizaba la muerte digna de Noelia, por considerar que carecía de interés casacional, ya que el recurso pretendía revisar nuevamente las pruebas, algo que la ley no permite.

"Trastornos mentales graves" En el recurso de amparo al Constitucional, al que ha tenido acceso RTVE, el padre de Noelia alega que la joven padece "trastornos mentales" y de la "personalidad" y que cuenta con un historial de "antecedentes psiquiátricos". Así lo explica en el recurso: "En el caso que nos ocupa, los hechos demuestran que la paciente padece trastornos mentales graves que afectan su capacidad volitiva, lo que pone en duda la validez constitucional de la autorización de eutanasia bajo la LO 3/2021, de 24 de marzo, reguladora de la eutanasia, que exige un consentimiento libre e informado". Y añade: "En torno a la capacidad de consentimiento de la paciente. Entendemos, con ánimo de ser lo más concisos posible, que una persona que padece un trastorno límite de la personalidad con ideaciones suicidas tiene viciada su capacidad para, precisamente, decidir sobre su muerte".