Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 23 de marzo: avances en la investigación
- Te contamos lo que pasará esta semana en 'Valle Salvaje'
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Es un gran momento para ser fan de 'Valle Salvaje': primero, porque con el videopodcast semanal 'Cosas de palacio' puedes descubrir todo lo que se cuece entre bambalinas de la serie y de la otra diaria estrella de La 1, La promesa. Pero también porque las piezas del tablero se están moviendo a toda velocidad... y podrían suceder las cosas más inesperadas.
Capítulo 380 del lunes 23 de marzo
Eva se despide de Amadeo, Francisco, Pepa y Martín y emprende una nueva aventura lejos de Valle Salvaje. Mientras, Luisa hace una última visita a las parteras, pero, esta vez, alguien la apoya y las enfrenta con ella. Y, por último, don Hernando zanja con José Luis el destino de Victoria.
Capítulo 381 del martes 24 de marzo
Hernando pide a Enriqueta y Braulio que pregunten por Bernardo, primer sospechoso de la muerte de Domingo, mientras él lleva a cabo otra misión. A su vez, Luisa recibe una visita totalmente inesperada en casa; alguien que por fin podría darle pistas sobre la verdad.
Capítulo 382 del miércoles 25 de marzo
Atanasio y Matilde tienen sendos encontronazos con José Luis y Victoria con motivo de su próxima boda, mientras Enriqueta obedece las órdenes de Hernando e interroga a Mercedes sobre Bernardo. Además, en plena noche, Victoria asiste al horror cuando encuentra a alguien inconsciente en el suelo.
Capítulo 383 el jueves 26 de marzo
Dámaso previene a Mercedes sobre Enriqueta, mientras que Braulio alarma a Alejo al contarle que Hernando ha ordenado que busquen a Toribio. Por otro lado, y tras volver a presentarse ante Pura, Bárbara tiene algo importante que revelarle a Luisa, pero ¿el qué?
Capítulo 384 del viernes 27 de marzo
El intento de Mercedes por ganarse a Braulio y Enriqueta acaba mal, pero, para trifulcas queda también la Casa Grande. Y es que Rafael hace una promesa a Atanasio respecto a su boda que lo enfrenta con su padre… ¿Quién se impondrá en palacio?