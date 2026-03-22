Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 23 de marzo: avances en la investigación

Es un gran momento para ser fan de 'Valle Salvaje': primero, porque con el videopodcast semanal 'Cosas de palacio' puedes descubrir todo lo que se cuece entre bambalinas de la serie y de la otra diaria estrella de La 1, La promesa. Pero también porque las piezas del tablero se están moviendo a toda velocidad... y podrían suceder las cosas más inesperadas.

Capítulo 380 del lunes 23 de marzo Eva se despide de Amadeo, Francisco, Pepa y Martín y emprende una nueva aventura lejos de Valle Salvaje. Mientras, Luisa hace una última visita a las parteras, pero, esta vez, alguien la apoya y las enfrenta con ella. Y, por último, don Hernando zanja con José Luis el destino de Victoria. Eva se despide de Amadeo, Francisco y Pepa RTVE

Capítulo 381 del martes 24 de marzo Hernando pide a Enriqueta y Braulio que pregunten por Bernardo, primer sospechoso de la muerte de Domingo, mientras él lleva a cabo otra misión. A su vez, Luisa recibe una visita totalmente inesperada en casa; alguien que por fin podría darle pistas sobre la verdad. Bárbara y Luisa tienen una conversación RTVE

Capítulo 382 del miércoles 25 de marzo Atanasio y Matilde tienen sendos encontronazos con José Luis y Victoria con motivo de su próxima boda, mientras Enriqueta obedece las órdenes de Hernando e interroga a Mercedes sobre Bernardo. Además, en plena noche, Victoria asiste al horror cuando encuentra a alguien inconsciente en el suelo. Rafael cada vez más nervioso RTVE

Capítulo 383 el jueves 26 de marzo Dámaso previene a Mercedes sobre Enriqueta, mientras que Braulio alarma a Alejo al contarle que Hernando ha ordenado que busquen a Toribio. Por otro lado, y tras volver a presentarse ante Pura, Bárbara tiene algo importante que revelarle a Luisa, pero ¿el qué? Luisa pone a Petra contra las cuerdas RTVE