Así le cambio la vida a Elena Navarro: de la universidad a 'Valle Salvaje'

Para el primer episodio de Cosas de palacio, Marcos Orengo tenía el propósito de unir La Promesa con Valle Salvaje, por eso invitó a los platós de la serie ambientada en el siglo XVIII a Arturo García Sancho, mientras que entre sus compañeros de reparto le pidió el favor a Elena Navarro, que da vida a Pepa. Para la actriz malagueña, esta producción ha sido su primer trabajo audiovisual en televisión, una experiencia que no olvidará nunca y que ha explicado en el estreno del videopodcast cómo le cambió la vida. ¿Quieres saber qué más nos ha explicado sobre ella y su personaje? ¡Te lo contamos!

Llegar nuevo a una serie Llegar nuevo a una producción ya empezada y con años en emisión no es nada fácil. Marcos Orengo lo compara con "un tren que va a 300.000 por hora y tienes que subirte", aunque también cree que es un trabajo personal muy complicado, como cuando empezabas nuevo en un colegio. Esa sensación es algo que Elena Navarro sintió también al llegar a Valle Salvaje: "Era como esa sensación de sentirte como un pez fuera del agua, de tener que intentar seguir el ritmo de todo el mundo", explica, aunque también añade que se sintió súper abrazada por todo el mundo y ahora ya ha encontrado su hueco entre el reparto: "Pero al principio yo tenía mucho miedo, como de no tener un hueco para mí entre tanta gente". 01.43 min Cosas de palacio - ¿Cómo se siente llegar nuevo a una serie?

Así le cambió la vida a Elena en tres días Y todo tiene un por qué, y es que a Elena Navarro le cambió la vida en tres días. Cuando Arturo García Sancho les pregunta a los actores de Valle Salvaje sobre sus primeros castings, la joven explica que la prueba que hizo para interpretar a Pepa ella no sabía a dónde iba. "Yo lo hice. Solo sé que lo hice. Primero con acento neutro. Y luego me dijeron que usara el andaluz. Y me fui a mi casa", recuerda a sus compañeros, explicándoles que cree que es el primer casting que ha hecho y se había sentido tan bien que se marchó su casa súper tranquila: "Si sale, sale y si no, pues no tenía que ser para mí. Y literalmente me cambió la vida en tres días". La joven explica que ella estaba en Málaga estudiando la carrera y de un miércoles a un lunes tenía que estar ya viviendo en Madrid, con todo el estrés que eso supone: "Búscate un piso y luego únete al equipo. Todo lo que hemos estado hablando antes, de todo ese proceso, que lleva vivir en Madrid, y me cambió la vida radicalmente. Pero ahora estoy muy feliz, adaptada, contenta de todo. Genial".

Pepa, "decídete" Durante la conversación que "La caja" ha ido guiando a los tres actores, cuando han lanzado la pregunta de qué dirías a tu personaje, Elena ha sido clara y concisa con su personaje: "Decídete". Pepa, que se encuentra en una encrucijada entre Martín y Francisco. Para ella lo ideal sería que ambos se fusionaran, porque hay cosas que le gustan de uno, y otras del otro, pero como no puede darse, la joven le dice a Pepa que "estuviese tranquila, porque está ahora mismo como en un momento de agobio, dolor, decepción, estrés y cuando está tranquila", piensa mejor las cosas. 01.15 min Cosas de palacio - ¿Qué le dirías a tu personaje para el futuro? ¿Cuál será la decisión final de Pepa? Ahora está con Francisco, pero todos nos preguntamos si sigue enamorada de Martín. La respuesta a la pregunta solo la sabremos si seguimos viendo Valle Salvaje. Y si quieres saber qué más nos ha contado Elena Navarro en el primer episodio de Cosas de palacio, aquí tienes el episodio completo. Cosas de palacio Cosas de Palacio - Episodio 1 - Nuevos comienzos Arturo García Sancho, Marcos Orengo y Elena Navarro charlan sobre trabajo, castings, la muerte de Feliciano... y una misteriosa caja.... Ver ahora