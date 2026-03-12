Arturo García Sancho se declara fan de esta película y manda un mensaje a Manuel en 'La Promesa'

Arturo García Sancho ha sido el primer actor de La Promesa en pasar por Cosas de palacio, el videopodcast que crea un crossover entre las dos series líderes de las tardes de La 1 y RTVE Play. El artista ha cambiado por un momentos sus habituales platós por los de Valle Salvaje, donde ha sido recibido por los intérpretes que dan vida a Pepa y Martín en la ficción, Elena Navarro y Marcos Orengo, en lo que ha supuesto el reencuentro de Manuel y Feliciano.

Durante los 30 minutos del primer episodio, los tres han charlado sobre el trabajo del día a día de una producción diaria, los castings, como llegaron a la serie, la evolución de sus personajes y han respondido a las preguntas de la audiencia, lo que nos ha permitido conocer mejor al protagonista de La Promesa, que le ha mandado este mensaje a Manuel y se ha declarado fan absoluto de una saga de fantasía. ¿Quieres saber más de lo que ha pasado en el estreno de Cosas de palacio? ¡Te lo contamos!

El mensaje de Arturo para Manuel en su futuro en La Promesa Como ha dicho en el videopodcast, Arturo García Sancho lleva interpretando a Manuel en más de 800 capítulos. Después de tanto tiempo, el personaje ha evolucionado tanto como lo puede haber hecho él mismo, pues al final, las historias que le ocurren son escritas por personas del día a día que se basan en sus vivencias para luego escribir todo lo que les ocurre a los integrantes de La Promesa. Y seguramente muchos hemos pasado por una situación muy parecida a la trama que ahora vive el protagonista de la serie. Por eso, durante la conversación que "La caja" ha ido guiando a los tres actores, cuando han lanzado la pregunta de que dirías a tu personaje, Arturo ha querido mandar este mensaje a Manuel: "Tal y como está ahora la trama, le diría: vuelve a confiar". ¿Confiar en qué, en el amor? Tendremos que seguir viendo cómo continúa La Promesa para saberlo. 01.15 min Cosas de palacio - ¿Qué le dirías a tu personaje para el futuro?

Su reencuentro con Feliciano Este primer episodio de Cosas de palacio ha supuesto que Arturo coincida de nuevo con un antiguo actor de La Promesa que ahora trabaja en Valle Salvaje: Marcos Orengo. Es decir, el reencuentro de Manuel y Feliciano. Y, cómo no, durante el videopodcast, ha salido la dolorosa muerte del personaje secundario.

Arturo García Sancho, un auténtico fan de esta saga de películas Cosas de palacio nos ha permitido conocer un poco mejor no solo a los personajes de las series, también a los actores, y así hemos descubierto cómo Arturo es un fan absoluto de una saga de películas. Al final del primer programa, los tres actores se han enfrentado al juego sorpresa, que en esta ocasión se trataba del "Diccionario de época". En él, tenían que explicar el significado de palabras que suelen aparecen en las series y que no son habituales de nuestro lenguaje en la actualidad, y decir en qué ficción se ha dicho. Cuando ha llegado el turno de definir la palabra "aciago", Arturo se ha sorprendido de que sus compañeros de Valle Salvaje no supieran lo que significaba, pues es más común escucharla en su ficción. Sin embargo, el joven les ha puesto otro ejemplo de dónde sale esa palabra: "En este aciago día, lo dicen en los campos de Pelennor, cuando todos los Rohirrim... bueno". Al ver que sus compañeros no tienen ni idea de lo que habla, Arturo para su explicación para terminar diciendo: "Me gusta El señor de los anillos". ¿Quieres conocer mejor al actor de La Promesa y saber todo lo que ha contado en el estreno de Cosas de palacio? Aquí tienes el episodio completo. Cosas de palacio Cosas de Palacio - Episodio 1 - Nuevos comienzos Arturo García Sancho, Marcos Orengo y Elena Navarro charlan sobre trabajo, castings, la muerte de Feliciano... y una misteriosa caja.... Ver ahora