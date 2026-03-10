Curro y Ángela hacen público su compromiso en 'La Promesa' dejando a Lorenzo en ridículo

Ángela y Curro están decididos: pasarán el resto de su vida juntos. Ya comunicaron a toda la familia Luján su intención de contraer matrimonio. Ahora, han decidido anunciarlo públicamente. ¿A quién? A los amigos de Lorenzo, dejando al capitán de la Mata en ridículo y sin posibilidad de reacción. ¡Te contamos todos los detalles de este momento de ‘La Promesa’!

La aparición de Curro Lorenzo ha organizado en el palacio de los Luján una de sus timbas con algunos de sus amigos. Entre ellos, el marqués de Andújar, persona que se sobrepasó con Ángela en el pasado. Al capitán no le importa lo ocurrido, pero a Curro y la hija de Leocadia sí. ¡Y tienen un plan! Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que Curro se ha personado en el hall del palacio presentándose a los invitados como el nuevo secretario del marqués de Luján, su padre. Casualmente, el marqués de Villamora no asistirá a la timba: “No ha podido organizarse”, asegura Andújar. Curro ha aprovechado la ocasión: “Si no les parece mal, yo puedo ocupar ese sitio”. Lorenzo, obviamente, no estaba de acuerdo. Sin embargo, el marqués de Andújar ha aceptado la propuesta sin dudarlo. 02.08 min La Promesa: El plan de Curro para dejar en ridículo a Lorenzo

El inesperado anuncio Lorenzo y sus invitados mantenían una conversación en el salón del palacio cuando, inesperadamente, Ángela ha irrumpido en el lugar fingiendo no ser consciente de la timba del capitán: “Buenas noches, señores. Disculpen, no sabía que estaban en ‘La Promesa’. Tiendo a abstraerme de las conversaciones que no me interesan”. La señorita solo estaba buscando a Curro “para hablar sobre la boda”, tal y como ha asegurado. Los invitados del capitán no salen de su asombro: ¿no habían cancelado la boda? ¡Este era el plan de Curro y Ángela desde el principio! “Se suspendió mi boda con el capitán de la Mata, pero no porque estuviera enferma ni loca. Sino porque estoy enamorada de otra persona, así de simple. Y esa persona es Curro”, ha confesado mostrando su anillo de compromiso. Curro ha seguido con el plan: “Les ruego que me disculpen. Los preparativos de una boda llevan mucho trabajo. Y más con una novia exigente y sin horarios como la que me ha caído en suerte. Lamentándolo mucho, no voy a poder jugar su partida de póker”. Ahora, Lorenzo deberá dar las explicaciones pertinentes a sus invitados. ¿Cómo lo hará? ¿Tomará represalias contra Curro y Ángela? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza la trama.