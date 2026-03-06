¿En qué año están en 'La Promesa'? El comentario de Lorenzo que ubica a la serie en el tiempo

Seguro que como fan de La Promesa en alguna ocasión te has hecho esa pregunta: ¿Qué año transcurre en la serie?. Como punto de partida, la ficción arrancó en 1913, pleno reinado de Alfonso XIII -que ha llegado a salir en la serie en sus garden parties- y ubicada espacialmente en el valle de los Pedroches, Córdoba.

Algunos acontecimientos históricos nos han hecho saber que, al igual que han pasado los años en la vida real, en La Promesa, estos también transcurren, y con la noticia del estallido de la Primera Guerra Mundial -o Gran Guerra como se la conoció en ese entonces- supimos que los Luján habían pasado a vivir en 1915. Sin embargo, otro comentario sobre lo que ocurre en Europa nos ha hecho saber que en la serie han pasado otros dos años más. ¡Descubre de cuál es el año en el que se encuentran!

El año de La Promesa En el episodio 788, Lorenzo llega con un periódico debajo del brazo, y le comenta al marqués de Luján las últimas noticias de Europa: "Se confirman los presagios: abdica Nicolás II de Rusia". Esto ya nos hace ubicarnos un poco en el tiempo, exactamente en los días siguientes al 15 de marzo de 1917, cuando el zar abdicó. Pero también otras noticias nacionales: "Los sindicatos planean un manifiesto conjunto, UGT y CNT al unísono, nada menos, para que el gobierno intervenga los precios". ¿A qué se refiere Lorenzo con esa noticia? A la organización de la huelga general que tuvo lugar meses después. ¿Quieres saber qué ocurrió en ese año? Continúa leyendo que te lo contamos.

1917: El año que cambió el rumbo del mundo En el mundo, la guerra entró en su fase decisiva. El año 1917 marcó un punto de inflexión en la Primera Guerra Mundial. El 1 de febrero, Alemania inició la guerra submarina sin restricciones, atacando buques aliados y neutrales. Esta estrategia provocó un giro decisivo: el 6 de abril, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania bajo la presidencia de Woodrow Wilson. La entrada estadounidense aportó recursos económicos y militares fundamentales para los Aliados. Mientras, el mes de marzo en el que se encuentran ahora en La Promesa fue clave para la historia europea. Tras varias huelgas y motines en Petrogrado, el 15 de marzo de 1917, el zar Nicolás II abdicó como consecuencia de la Revolución de Febrero. Con su renuncia terminó la monarquía absoluta en Rusia y se instauró un Gobierno Provisional. La inestabilidad continuó durante el año y el 7 de noviembre triunfó la Revolución de Octubre, liderada por los bolcheviques. En diciembre, Rusia firmó un armisticio y abandonó la guerra.