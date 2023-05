Sí, lo has escuchado bien. En el capítulo de este miércoles de La Promesa, Manuel no solo está pendiente del estado de Jana. También tiene interés en Roland Garros, un aviador francés que había cruzado el Mediterráneo. Pero ¿entonces no era una leyenda francesa del tenis y de ahí el nombre del torneo que Rafa Nadal ha conseguido en 14 ocasiones? ¡Continúa leyendo que si te has quedado extrañado que Manuel te lo explica!

Fue un aviador pionero en Francia "Quiero saber si hay noticias de Roland Garros", le ha dicho Manuel a su hermana Catalina. Todos hemos pensado que se refería a los resultados del torneo de tenis, pero ni mucho menos. Todavía quedaban 12 años para que el Gram Slam se llama como le conocemos ahora en honor a este piloto francés de principios del siglo XX. Y lo hemos descubierto gracias al heredero de Luján. "Un aviador francés que ha logrado cruzar el Mediterráneo. Ha llegado a las costas de Túnez desde Francia, y eso que el avión se le rompió aterrizando Córcega", le explica a Catalina. Lo cierto es que es la primera vez que escuchamos su nombre en la serie, aunque en otras ocasiones sí que se ha referido a "un aviador francés" cuando le copió los alerones. Pero, ¿entonces fue piloto o tenista? Ambas cosas. Eugène Adrien Roland Georges Garros fue, como nuestro Manuel, un apasionado de la aviación, pero también del tenis, un deporte en el que era amateur. Desde joven participaba en travesías con aeronaves como la que el protagonista de La Promesa narra en la serie, y en 1914 no dudó en alistarse en las fuerzas aéreas durante la Primera Guerra Mundial, una guerra donde fue capturado durante 3 años, llegando a París convertido en todo un héroe. Finalmente, Garros fue abatido unos días antes de terminar la contienda. El aviador francés Roland Garros con su aeronave

También fue tenista amateur, de ahí el nombre del torneo Este francés fue uno de los pioneros de la aviación en Francia, y su nombre es recordado en varios lugares del país galo. El aeropuerto internacional de la isla de La Réunion, su región natal, se llama Roland Garros Airport. También fuera de Francia, en Bizerta (Túnez), lugar donde aterrizó tras su travesía de seis horas, hay un sitio llamado "Roland Garros Place" en su honor. Pero por lo que su nombre ha pasado a ser mundialmente conocido ha sido por dar nombre al estadio y el torneo de tenis más importante de Francia. Desde 1925, el Abierto de Francia pasó a llamarse Torneo Internacional de Francia de Roland Garros, ya que el piloto también practicaba este deporte de manera amateur. Unos años después, en la búsqueda del nombre de un nuevo estadio que acogiera la final de la Copa Davis entre Estados Unidos y los franceses, se propuso la idea de seguir rindiendo homenaje a este aviador que Manuel tanto admira.