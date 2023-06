Hay una pregunta que nos hacemos desde el pasado 12 de enero cuando La Promesa arrancó su andadura en La 1. Es la misma pregunta que Jana se hace desde que, cuando de pequeña, le arrebataran a su madre la vida. La joven viajó hasta el palacio en busca del asesino de su madre con una sola pista: un anillo. Si encontraba la sortija de oro, encontraría al culpable. Y tras saber que Curro es su hermano, ya solo falta resolver el misterio: ¿Quién es el asesino de Dolores? ¡Te contamos todo lo Jana ha averiguado hasta el momento y los cinco sospechosos!

Lorenzo, el padre de Curro

De don Lorenzo se sabe que no se ha hecho cargo de su hijo, y que maltrataba a doña Eugenia. Su personaje es diabólico ¿Y si abusó de Dolores, tuvo un hijo con ella y por eso fue a matarla para que no hablara? La verdad es que por sus conversaciones no sabe nada de cómo llegó al mundo, pero también que tiene engañados a los marqueses para acabar con la familia. ¿Y si está mintiendo? ¡Aquí todos son sospechosos, hasta los que no hemos visto en pantalla!