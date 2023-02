La llegada de Curro, el supuesto sobrino de los Marqueses, a La Promesa, ha trastocado la vida de todos los habitantes del palacio. Empezando por Jana y acabando por la Marquesa, pasando por cada uno de los sirvientes que han tenido que aguantar su hostilidad e impertinencias, Curro se ha revelado rápidamente como un déspota insensible y cruel, del que es mejor mantenerse alejado.

Es decir, exactamente lo contrario a lo que hace Jana. La joven doncella, lejos de captar las indirectas -y a veces, no tan indirectas- del señorito y dejarle a su aire, busca la menor oportunidad para acercarse y hablar con él. Y todos sabemos por qué: Jana sospecha que Curro puede ser, en realidad, Marcos, su hermano desaparecido quince años atrás.

Curro, harto de que Jana se dirija a él La Promesa

La doncella y el tirano

Recordemos que Jana ha llegado a La Promesa por una razón muy clara, que solo conocen ella y María Fernández: hacer justicia al asesinato de su madre, que fue doncella en el palacio, y encontrar a su hermano robado cuando era tan solo un bebé.

Pero a Jana le está resultando muy difícil establecer contacto con Curro sin salir escaldada, tanto emocional como físicamente. Desde el primer encuentro -o mejor dicho, encontronazo- en el hall del palacio, hasta el intento de Curro por pegarla en la terraza acristalada, Jana comprueba que el señorito no tiene nada que ver con la idea que ella tenía de su hermano: un joven amable, justo y alegre. Muy al contrario, Curro es una persona egoísta, extraña, que mira a la joven desde la altivez y desprecio propias de un tirano.

Jana llora después de la agresión de Curro La Promesa

¿Solo un joven desubicado?

Sin embargo, Curro también tiene sus propios padecimientos. Busca desesperadamente el aprecio de su tía, Cruz. Por alguna razón que desconoce, la Marquesa no lo soporta, es más: ve la estancia de Curro en La Promesa como un trámite desagradable pero con fecha de caducidad. No obstante, lo más importante de todo esto, es que esta relación nefasta entre Cruz y el joven no ha pasado desapercibida a la atenta mirada de Jana.

Curro, afectado por la humillación de su tía Cruz La Promesa

Por esta razón, la mente de nuestra protagonista bulle en preguntas. ¿Será que la Marquesa no aguanta a Curro porque él no es, en efecto, de su propia sangre? ¿Tendrá que ver Cruz con el robo de Marcos y con la muerte de la madre de Jana? Pero también: ¿Hasta dónde está dispuesta Jana a aguantar la agresividad del señorito para encontrar la verdad? ¿Conseguirá finalmente que Curro se abra a hablar con ella?

Querido lector, si quieres conocer la respuesta a estas preguntas, mi consejo es que no te pierdas el capítulo de hoy. No puedo decir más.