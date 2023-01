No solo están haciéndonos disfrutar las tardes, los actores de La Promesa, la nueva serie de La 1, se lo están pasando en grande en el rodaje. Ana Garcés, Arturo Sancho, Eva Martín, Joaquín Climent, María Castro, Antonio Velázquez, Andrea del Río, Manuel Regueiro, Carmen Flores, Alicia Bercán y Paula Losada son los intérpretes que encanbezan el reparto principal. En el set se respira buen rollo y eso se nota en las redes sociales. Y es que una serie diaria une mucho, son muchas horas de grabación. ¿Qué hacen para no aburrirse en los tiempos muertos entre escena y escena? Gastarse bromas, pero de las pesadas.

Esta vez la víctima ha sido María Castro, quien en la ficción da vida a Pía Adarre, Ama de Llaves del palacio La Promesa, el mismo donde se van a casar Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La actriz ha compartido la broma con sus seguidores para que fueran testigos del susto que se ha llevado al entrar en su camerino. "Casi infarto", así de sincera empezaba el vídeo que publicó en su perfil de Instagram.

María Castro se ha encontrado con un "cuerpo inerte" al entrar en su camerino. Tumbado sobre la cama, con las botas puestas, parecía que debajo de la manta había alguien, pero no. ¡Solo eran cojines amontonados! Eso sí, el susto no se lo quita a la pobre María nadie. "Al entrar, casi palmo", confiesa a sus seguidores. No piensa quedarse de brazos cruzados, la actriz no va a dejarlo pasar, se quiere vengar. ¿Lo conseguirá?

¿Quién ha sido el bromista? El actor Antonio Velázquez, que en la ficción da vida al personaje de Mauro Moreno, el primer lacayo. Resulta que la broma no era para María Castro, sino para su compañera de camerino, Ana Garcés, quien parece que también se llevó un buen susto. "Caísteis las dos", confiesa Antonio en redes, feliz de haber conseguido su objetivo por duplicado.