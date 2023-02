En el Palacio de los Marqueses de Luján no hay un día tranquilo. Tanto arriba como abajo se cuecen más cotilleos que comida en la cocina de Simona y Candela. Los señores intentan que sus trapos sucios, romances y secretos no salgan sus salas, pero el servicio se entera de todo, porque... ¡Ay si el servicio hablara las de cosas que nos enteraríamos los seguidores de La Promesa! Pues ha llegado el momento de que hablen a través del videopodcast de la serie, del que ya puedes ver el primer capítulo. Eso sí, si no has visto todos los capítulo, mejor que te pongas al día con la ficción antes en RTVE Play porque te puedes comer algún spoiler.

'Si el servicio hablara...' es un formato de carácter quincenal, en capítulos de 6-8 minutos que se emitirá cada dos viernes en RTVE Play y en el Youtube de Series RTVE. ¿Y quiénes lo presentan? Pues los mejores para contarnos todos los cotilleos de palacio son dos personas del servicio que solo ven, oyen y callan. Hasta que se ponen delante de la cámara.

Lidia Sango y David Cid, doncella y lacayos de 'La Promesa', son los presentadores

Lidia Sango y David Cid, doncella y lacayos de La Promesa, son los encargados de hacer en cada episodio un repaso de los capítulos emitido esa quincena, en un tono distendido y cómico, y que intentarán sacar más información al invitado que tengan en esa semana. Este es el punto fuerte del proyecto, ya que un actor o actriz de La Promesa, se tomará un descanso en sus faenas y vestidos de época participarán en el coloquio, hablando de su personaje en relación con los capítulos ya emitidos. ¿Quieres saber quién ha sido la primera en pasar el videopodcast? ¡Sigue leyendo!

Ana Garcés: "Jana es un personaje muy visceral y no pierde la esperanza con Manuel" Ana Garcés ha sido la primera charlar con Lidia y David. Interpreta a Jana Expósito, la protagonista de La Promesa, y que ya no está sola en la investigación para descubrir quién mató a su madre. María Fernández ha descubierto su secreto, y ahora son como "Sam y Frodo", "dos personajes opuestos pero que se apoyan en todo", cuenta la actriz. Pero uno de los temas principales que atañen a Jana es qué va a ocurrir con Curro. ¿Será su hermano o no? ¿Se lo contará? Son muchas las preguntas que se hacen por palacio, y ella ha dado la respuesta a todas: "Curro es una persona que se comporta de una manera muy estúpida. A lo mejor habría que preguntarse cómo se ha criado esta persona y yo creo que es lo que Jana necesita saber también para luego decidir, en el momento que sepa si es su hermano o no, si contárselo". Claro, que no es lo único que preocupa a la protagonista de la serie. Jana solo tiene ojos para Manuel, con el que "no pierde la esperanza". Pero para cotilleo en La Promesa, el triángulo amoroso entre Mauro, Teresa y Leonor. Ana cree que "Teresa no es un personaje tonto, pero bueno es a más no poder, y seguirá estando enamora de Mauro". En cambio, no piensa que se vengue de ellos. ¿Qué pasará? ¡Descubre qué más nos ha contado el videopodcast 'Si el servicio hablara...'! Ana Garcés (Jana Expósito) es la primera invita a 'Si el ser Ana Garcés (Jana Expósito) es la primera invita a 'Si el servicio hablara...'