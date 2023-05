Tras la marcha de Leonor, Martina lleva demasiado tiempo en La Promesa, y eso empieza a preocupar a la marquesa. No porque le disguste su estancia en palacio, más bien por si puede traer algún problema a don Alonso con su hermano, con el que no se habla. ¿Qué pasó entre ellos para no tener relación? ¿Por qué tiene miedo el marqués de hablar con el padre de Martina? Esto es todo lo que sabemos hasta ahora.

El marqués tiene un hermano: Fernando Aunque la familia Luján es la protagonista de nuestra serie favorita, en realidad sabemos muy poco de ella. Alonso es el marqués, que primero casó con doña Carmen y después con Cruz, la actual marquesa. También conocemos a sus hijos, pero no sabíamos nada más sus parientes más lejanos hasta que Martina llegó a La Promesa. Se trataba de su sobrina, hija de su hermano. Es entonces cuando descubrimos más sobre los familiares del marqués. Todos sabemos que Martina debería estar ocupando la plaza de estudiante de moda que tiene Leonor en París. En cambio, se quedó en La Promesa, pero su estancia ya se está alargando demasiado para la marquesa. A Cruz le preocupa que Fernando, el hermano del marqués, piense que ellos están reteniendo a la joven. En una situación normal, Alonso habría llamado a su hermano para hablar sobre su sobrina, pero los Luján no es una familia cualquiera: el marqués y Fernando no se hablan desde hace un año.

¿Por qué discutieron? Al parecer, Alonso y Fernando tuvieron una fuerte discusión que terminó con la relación de los dos hermanos Luján. Desde entonces no han vuelto a hablar, ni si quiera cuando murió Tomás. No se supo más de ello, ni de por qué no se hablaban. Ahora, cuando don Alonso ha querido llamarle para confirmar que sabía dónde se encontraba Martina, hemos descubierto más cosas. A la joven no le gusta estar en Madrid con sus padres. Y al parecer, Fernando no dedica buenas palabras a su hermano a sus espaldas. Ella sugiere que ambos vuelvan a encontrarse y hablen de lo ocurrido para arreglarlo, pero el marqués no está preparado. ¿Por qué discutirían? ¿Qué pasó tan importante para que cortaran su relación de raíz?

¿Está huyendo Martina? La primera sospecha de don Alonso al ver que su sobrina permanece tanto tiempo en La Promesa sin motivo alguno es que Martina está huyendo de alguien o de algo. Lo cierto es que la joven más dicharachera del palacio está muy a gusto con sus primos y sus tíos: "Aquí estoy en la gloria bendita, aunque suele feo decirlo". Eso sí, también da un dato que preocupa a los seguidores: "Mis padres me quieren mucho, pero no sé si me quieren bien. Mis padres nunca se han querido y si no hay amor, no hay alegría, por eso es mucho mejor escapar". ¿Estará huyendo como piensa su tío? ¡No te pierdas los nuevos capítulos de La Promesa porque muy pronto descubriremos más detalles sobre lo ocurrido entre los dos hermanos y Martina!

