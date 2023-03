Este viernes ha tocado llorar con la despedida de Leonor. La hija pequeña de los marqueses de Luján se marcha a París a estudiar moda para dejar atrás La Promesa, el que ha sido el primer papel de Alicia Bercán, pero sobre todo, a su amor imposible: Mauro. El lacayo del palacio está completamente enamorado de la joven, pero la diferencia de clases sociales ha terminado con la relación entre ambos, porque con el amor no han podido. Ambos se quieren, y lo saben, pero no pueden estar juntos. Este es el motivo por el que Leonor ha decidido poner distancia de por medio.

Pero antes, la señorita ha querido despedirse del criado: "Me voy de La Promesa Mauro. Yo te estoy muy agradecida. No te hablo de cuando me querías, sino de cuando dejaste de quererme. Gracias a ti desperté, salí del mundo de hadas en el que vivía, y me di de bruces con la realidad. Y ahora sé que la vida es mucho más que el amor. La vida es quererse a una misma, y respetarse a una misma siempre, aunque vengan mal dadas. Y eso me lo has enseñado tú. Ahora tengo la oportunidad de vivir mi vida, y ahora sé que no necesito ningún príncipe azul que me mantenga y me cuide, porque yo puedo cuidar de mí misma". Un abrazo ha sido lo último que hemos podido ver en esta hermosa pareja, pero ¿cómo ha sido su historia de amor? ¡La resumimos en 8 actos!

1. El primer beso de Leonor y Mauro Catalina es la hija del marqués de Luján con las ideas más claras, pero en cuestiones de amor, Leonor sabe lo que es luchar por la persona que quiere. La joven de rizos pelirrojos estaba enamorada de Mauro, el primer lacayo de La Promesa, y para sorpresa de todos, en un momento de complicidad de ambos, Leonor le plantó un tímido y primer beso. Era tan solo el comienzo de una historia de amor y pasión. 00.39 min Escena del primer beso entre el lacayo de La Promesa y la hija menor de los Marqueses.

2. La llegada de Teresa Es entonces cuando Leonor se da cuenta que Mauro tiene los mismos sentimientos hacia ella. Pequeños encuentros tienen lugar en la incipiente pareja, pero la llegada de Teresa Villamil trastoca los planes del criado. La nueva doncella de La Promesa aterriza en el palacio con una gran presentación: es la novia del primer lacayo. 00.47 min Llegada de Teresa Villamil a La Promesa Nadie lo sabía, y Leonor no se lo imaginaba. Mauro decide continuar con el noviazgo que tiene con Teresa, algo que saca de sus casillas a la señorita y echa en cara a su enamorado que no haya roto relaciones con la nueva criada y no se lo contara antes: "Lo que más me dolió fue que ni si quiera tuvieras el valor de decírmelo tú mismo, todo el tiempo excusándote en que lo nuestro era imposible". El amor más explosivo que habíamos visto hasta entonces en la serie estaba en peligro.

3. ¡Mauro casi le pide la mano de Leonor al marqués! Pero Mauro tuvo coraje y le contó a Teresa la verdad de su relación con Leonor. La pareja volvió a sus encuentros íntimos, arriesgados y llenos de pasión, pero no eran suficientes. Querían dejar de esconderse de todos y vivir libremente su amor, por lo que Mauro quiere pedir la mano de Leonor al marqués de Luján. Pero los planes volvieron a salir mal, y lo que se llevó el criado fue una gran reprimenda por parte del padre de su novia.

4. El plan de Leonor para vivir su amor con Mauro Tras el fallido intento de desvelar sus sentimientos a los cuatro vientos, y el gran enfado de Alonso, ambos continúan demostrándose su amor. Mauro le regala una cadena de la virgen del Rocío y bailan juntos una pieza durante el cumpleaños de la marquesa. Pero Rómulo empieza a sospechar que algo anormal hay entre ellos dos. Los bailes a escondidas o los encuentros furtivos por los pasillos de La Promesa ya no eran suficientes para Leonor ¡que le pide a Mauro fugarse para casarse con ella! ¡Qué soñadora ha sido siempre!

5. Mauro abre los ojos a Leonor Mauro y Leonor no lo han tenido fácil para vivir su amor. Si primero fue la aparición de Teresa, aún faltaba por llegar Rómulo, que tras descubrir lo que tenían los dos jóvenes, le hace ver a su pupilo que tiene que cortar esa relación de inmediato o le contará todo al marqués. Es entonces cuando el lacayo le hace ver a la señorita la vida que le espera lejos de los lujos si se casa con él. A pesar de todo, Mauro y Leonor tuvieron una dulce despedida antes de romper definitivamente.

6. La mentira de Mauro a Leonor Pero Leonor es hueso duro de roer, y no se conformaba con lo que Mauro le decía, así que, con la ayuda de Teresa, el criado orquesta una mentira para que Leonor deje de quererle: se casó con su exnovia mientras estaba con ella.

7. Leonor, al límite Esta gran mentira le rompió el corazón a Leonor. No quería salir de su habitación, ni hablar ni divertirse con su primo. Había perdido su alegría. Su tristeza era tal que la joven llegó al límite de su salud mental: pensó en quitarse la vida desde lo alto de la torre de La Promesa. ¡Menos mal que Curro llegó a tiempo para salvarla!