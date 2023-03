Este 24 de marzo, La Promesa ha llegado a su capítulo número 60 con un doble capítulo, y una triste despedida. Todos hemos sufrido con Leonor el desamor tras ser rechazada por Mauro, pero Martina ha tenido la solución perfecta: su prima debe irse a París a estudiar moda y así alejarse de su amor imposible. Esto significa que Alicia Bercán, la actriz que da vida a la soñadora Leonor, se despida, junto a su personaje de la serie, y lo ha hecho ante las cámaras de RTVE Play. ¿Quieres saber cómo ha sido la relación con sus compañeros, su secuencia favorita o cómo fue el primer rodaje? ¡No te pierdas la entrevista en el vídeo que abre la noticia!

Alicia Bercán ha sido la encargada de dar vida a Leonor durante 60 episodios en La Promesa. Soñadora, alegre, enamorada y dulce son algunas de las características que ha tenido el primer personaje de la actriz. "Yo era modelo, vengo del mundo del modelaje, que, al final es una cosa bastante diferente. Ahí, pues no se nos escucha mucho, básicamente es nuestra cara. Y aquí se nos da la oportunidad de que se crean algo que estás haciendo . Que me parece muy guay, siento que puedo poner toda mi personalidad, puedo ser yo, ser escuchada, darle sentimiento a algo. Puedo interpretar, es la palabra ", comenta en la entrevista.

Su secuencia más esperada

Cuando un actor da vida a un personaje, siempre espera esa gran secuencia en la que demostrar sus dotes interpretativas. Más si ese personaje es tu primer papel en la serie de éxito como está siendo La Promesa. Y esa oportunidad a Alicia Bercán le llegó con la primera ruptura de Mauro y Leonor. "Para mí era muy complicada porque en guion ponía que tenía que llorar, cosa que, como ya os he dicho, yo no tengo experiencia, no tenía experiencia. Entonces, claro, yo vi que tenía que llorar. ¿Y eso cómo se hace?", cuenta en el vídeo.

La joven narra en la entrevista cómo fue grabar la primera toma, la segunda, y al fin la tercera, y todo gracias a la ayuda de Julio Pulido. "Me dijo 'Es que lo tienes. Solo te falta creértelo. Conecta con Antonio, míralo y díselo'. Y en la tercera, pues de repente me puse a llorar", explica recordando que no tenía experiencia en este tipo de secuencias: "Al final, cuando me cogieron, ellos lo sabían y me han preparado desde cero. Me han ido diciendo que tenía intuición para las cosas, pero la verdad es que me han creado. Ellos han conseguido conectar conmigo, enseñarme las bases para poder hacer como un pilar fundamental y poder formarme. Así que me he formado aquí".