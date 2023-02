Las aguas no se han calmado en el Palacio de los Marqueses de Luján desde el último videopodcast de Si el servicio hablara. Es más, se han enredado más las cosas. Los personajes van de un lado a otro, pero si a alguien le han traído de cabeza ha sido a Manuel. Interpretado por Arturo Sancho, ha pasado dos semanas de sorpresas, y ha querido comentar con Lidia y David los temas más candentes de La Promesa, y los cotilleos, por supuesto. ¿Quieres saber lo que nos ha contado? ¡Ya puedes ver el segundo episodio del programa! Eso sí, si no has visto todos los capítulo, mejor que te pongas al día con la ficción antes en RTVE Play porque te puedes comer algún spoiler.

Arturo Sancho: "Si Manuel se enfrentara a Cruz sufriría mucho" El segundo invitado de Si el servicio hablara ha contado una personaje de altos vuelos. Arturo Sancho, Manuel en La Promesa, ha podido escaparse de la vigilancia extrema de Cruz para desahogarse un poco con Lidia y David. Y es que el heredero de los Luján, se podría decir que está entre la espada y la pared. O entre Jana y Jimena, mejor dicho. Ya se ha podido ver a Manuel y Jimena bailar juntos en el cumpleaños de la marquesa, regalazo que le hizo a su madre, pero, ¿él como se siente después de esto? "No sabría cómo explicarlo, pero creo que en realidad Manuel, enamorado está de Jana. Jimena le cae bien, es una chica que está haciendo por tener sus mismas ideas, sus mismas ilusiones, entonces, se lo está ganando, y a Manuel le gusta, congenia, pero no hay amor". Todo es obra y arte de Cruz, que mangonea la vida de su hijo a su antojo, y en pleno cumpleaños anunció el compromiso de ambos. Pero, ¿en algún momento Manuel plantará cara a Cruz? "Manuel es una persona que tiene su carácter, claro está, pero no quiere conflictos. Quiere una vida feliz, que su vida tenga un sentido para algo bueno. Pero yo creo que Manuel, si el día de mañana tiene que enfrentarse a su madre, sufriría mucho". ¿Qué sería lo primero que hiciera si fuera Marqués? Él lo tiene claro: "Darle el control absoluto a su hermana Catalina". ¿Qué tendrá ella qué decir al respecto? ¡Esperemos que pase pronto por Si el servicio hablara para comentarlo!