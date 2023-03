¡Menudos últimos capítulos que hemos podido ver en La promesa! El abrazo de Curro a Jana, el compromiso de Manuel y Jimena. Y todo lo que ocurre en Palacio se comenta cada dos semanas en Si el servicio hablara, el videopodcast de la serie y el sitio idóneo donde te vas a enterar de más cotilleos que María Fernández. Tras el paso de Jana (Ana Garcés) y Manuel (Arturo Sancho), en esta tercera entrega han contado con una invitada muy especial, y haciendo honor al lema del programa, no podía dejar pasar la oportunidad de visitar a David y Lidia, la misma María Fernández, interpretada por Sara Molina. ¿Quieres saber lo que nos ha contado? ¡Ya puedes ver el tercer episodio del programa! Eso sí, si no has visto todos los capítulos, mejor que te pongas al día con la ficción antes en RTVE Play porque te puedes comer algún spoiler.

María Fernández, ¿se declarará a Salvador? Sara Molina es la actriz que da vida a la simpática María Fernández. Es uno de los personajes más queridos dentro y fuera de La promesa, y la verdad es que se está dejando querer, especialmente por un recién llegado a Palacio: Salvador. La intérprete confiesa que su personaje "se enamora desde el primer momento, y además un amor a cámara lenta, con ese despliegue". No estamos seguros, pero por los comentarios, el joven siente lo mismo, por lo que ¿se declarará al lacayo? Parece que no: "María Fernández es una princesa. Se lo tienen que pedir todo, claro", confiesa la artista andaluza. Así de que de momento no habrá beso como el de Jana y Manuel. "Eso es un despropósito", comenta Sara sobre el momentazo que pudimos vivir hace dos semanas en la serie, pero con los cambios de los acontecimientos, intentará ayudar a su amiga: "Yo creo en el amor libre. Y además, bueno, María es un poco así como, depende de cómo se levante, le da un consejo u otro, pero quiere que su amiga sea feliz". En cambio, en estos últimos días hemos podido ver como María Fernández se enfrentaba a un gran reto: cuidar día y noche de Doña Eugenia, la hermana de la marquesa y supuesta madre de Curro, que se encuentra muy enferma. "Ella está fatal de la cabeza y de todo. Doña Eugenia es una pieza clave para que Jana descubra un poco más si Curro es o no quien piensa que es. Y se va a hacer cargo María Fernández", cuenta. Esto complica un poco los planes de Jana, que le pedirá ayuda a su amiga: "Si ella se queja porque si no se queja explota, pero la ayuda". Y es que claro, la joven quiere averiguar cómo Curro llegó a casa de Doña Eugenia, pero tras la negativa de Cruz a que ella cuidara de su hermana, no le queda más remedio que tirar de María Fernández. Porque si algo tiene Jana es que nunca se rinde: "No hay manera humana de pararla. Tiene sus objetivos. No me cabe ninguna duda de que ella seguirá", explica la actriz invitada. Sara Molina no solo ha comentado los cotilleos de Palacio con Lidia y David, sino también se ha enfrentado a las preguntas de los presentadores como: ¿con quién se iría a tomar un rebujito tanto ella como su personaje? "Sara Molina se tomaría un rebujito con Petra, con la Marga y María Fernández se lo tomaría con Candela y con Simona", responde muy segura. Eso sí, si algo tiene seguro es la primera orden que daría si ella fuera la marquesa: "El corsé. ¡Fuera!" Respecto a las relaciones, confiesa que le encantaría que hubiera un lío entre lacayos. "Yo sería súper fan", dice, aunque ella tiene en mente otra, el de María Fernández con Jana: "Esta trama debería de existir, pero nadie me hace caso. Sería un dramón porque sería... Explotaría la cabeza". Y después de pasarse 12 horas de lunes a viernes en ambiente de 19013, ¿qué es lo que más echa de menos? "La libertad y la espontaneidad y la comodidad. La comodidad", responde entre risas haciendo referencia al corsé que tiene que llevar. En cambio, también valora "su vida" en época y la diferencia con 2022: "Pues yo diría que el contacto humano. Antes había como más cercanía. La vida en el campo también. Y en los pueblos sí". Respecto a las anécdotas, aparte de que los hacen mapas en el suelo, que una vez los pusieron como muchísimas marcas y se hicieron un lío, recuerda otra secuencia muy bonita: "Yo empezaba tarareando y estaba como limpiando una alfombra. Estaba tendida, y al final cogía la alfombra y la intentaba sacar del tendedero. La alfombra se me cayó encima y yo me pegué de boca con el suelo y eso ya se quedó fijado, ya lo hice todas las tomas", recuerda. ¿Quieres saber qué más nos ha contado? ¡No te lo pierdas en el vídeo que abre la noticia!