¡Que la marquesa prepare otro gran banquete porque en La Promesa estamos de celebración! Llegamos a los 50 capítulos y con récords de audiencias. Las diferentes historias que ocurren en el palacio de los marqueses de Luján está conquistando a miles de seguidores, tanto en La 1 como en RTVE Play. ¡Y normal porque han pasado muchas cosas en los dos meses que lleva la serie diaria en emisión! Tantas que ha dado hasta para un videopodcast ¿Quieres ponerte al día de todo lo que acontecido o hacer un repaso por si te has perdido algún episodio? ¡Aquí tienes los 10 hitos más importantes de La Promesa hasta ahora! ¡Cuidado, porque esta noticia está repleta de spoilers!

En cambio, el Sargento no está conforme con la detención, y quiere seguir investigando. Todo cambia cuando, sin que nadie lo esperara, Lola confiesa haber cometido el delito antes de suicidarse y s us superiores le alejan de La Promesa destinándole al Protectorado Español de Marruecos.

Ahora Pía es capaz de enfrentarse al barón, pero sigue teniendo miedo de él. No por lo que le pueda hacer a ella, si no a Teresa, el nuevo objetivo del de Linaja y a la que está engatusando con sus atenciones y buenas palabras, pero detrás de esa buena cara, se esconde un ser malvado y repugnante.

Totalmente ajeno a todo está el barón de Linaja. Él suficiente tiene con atormentar a Pía. El padre de la marquesa se vale de su superioridad para violar y amenazar a la señora Adarre, que ha quedado embarazada después de ser forzada. Petra, la doncella personal de Cruz, quiere el puesto de ama de llaves, y no para hasta descubrir el secreto. Finalmente, y obligada por la marquesa, Pía se marcha unos días de palacio para deshacerse del bebé, algo que todos piensan menos Candela, la única persona en la que ha confiado para contarle que no fue capaz de hacerlo.

Después de romper, Leonor y Mauro han continuado con su amor hasta que a la señorita se le ha ocurrido fugarse juntos para casarse. Y hasta que Rómulo, el mayordomo, también ha descubierto el secreto de ambos y ha obligado a su discípulo a dejar esta relación. Mauro ha intentado convencer a Leonor de que no podían estar juntos, pero no ha podido hacerlo por las buenas, y lo ha tenido que hacer por las malas: él y Teresa han orquestado un plan para contarle a la pequeña de los Luján que ambos están casados porque pensaban que iban a tener un hijo.

Pero tras un incidente en el hangar donde se produce un pequeño fuego, Jana salva la vida de Curro, diciéndole que se quite la camisa. Ahí es cuando descubre que el joven tiene la misma marca en el pecho que tenía su hermano cuando apenas era un bebé.

Con la ayuda de todo el servicio, menos de Petra, y de la señorita Catalina, Lope puede cocinar mano a mano con Simona y enamorar a todos con sus creaciones francesas, algo que ha despertado los celos de Candela. En cambio, el joven esconde un secreto, y parece que no es el chico bueno que todos estábamos pensando.

Cuando Simona empeora de salud, Candela debe hacerse cargo de las viandas de La Promesa, pero es incapaz. Sin esperarlo, aparece una cocinera misteriosa que por la noche prepara ricos manjares. Una vez recuperada la cocinera del palacio, los dulces y platos que ninguna de las dos ha cocinado siguen apareciendo encima de la mesa. Ambas se ponen a investigar hasta que Simona descubre que la cocinera misteriosa no es más que un lacayo: Lope.

Manuel, entre Jana y Jimena

Si lo de Mauro ha sido difícil de digerir, más va a costar asimilar la historia de los protagonistas de la serie: Manuel y Jana. Desde el primer momento en el que se encuentran, señorito y doncella tienen una conexión especial. Que ella pase mucho tiempo limpiando el hangar también ayuda a que la química entre los dos sea cada vez más evidente ¡Hasta dan un paseo en avioneta! El heredero de los Luján dejaba muy claro a Jana sus sentimientos, mientras ella intentaba dejarlos atrás. Y más cuando la señora anuncia el compromiso de Manuel con Jimena, la viuda de Tomás.





Los marqueses de Luján orquestan la maniobra perfecta para conseguir el dinero que los duques de los Infantes no les han dado al quedar sin matrimonio su hija, y tienen un nuevo objetivo: casar a Manuel con Jimena. Claro, que su hijo pequeño no se lo pondría fácil y no pensaba ceder a casarse sin estar enamorado. ¡Y entonces es cuando sucede el momento que tanto estábamos esperando! ¡El beso de Jana y Manuel!

Mientras, Cruz y Jimena trabajaban incansablemente hasta conseguir que Manuel se declare y pida matrimonio a la joven. Ambos saben que no están enamorados, pero confían en que el amor llegará en algún momento. Y tiene que llegar, porque el heredero ha descubierto la situación económica de la familia y ha entendido la necesidad de casar con ella. ¿Dejará de lado todo lo que siente por Jana?