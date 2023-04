Como cada 13 de abril, día internacional del beso, en RTVE Play no hemos querido dejar pasar la oportunidad de recordar los besos más esperados de las parejas de las series de TVE que nos han marcado a lo largo de los 66 años de la cadena. Desde el inocente beso de Bea y Pancho en Verano Azul al más apasionado de Águila Roja, el de Maite y Camino en Acacias 38 que marcó a toda una generación de espectadores, sin olvidar los 10 mejores de la serie que todo el mundo habla: La Promesa. ¿Quieres saber cuáles forman la lista? ¡Sigue leyendo!

Jana y Manuel en La promesa Vamos al beso que todavía nos tiene con la piel de gallina: el que hemos visto en el episodio 35 de La promesa entre Jana y Manuel. Llevamos más de un mes desde que esta pareja de distinta clase social se conociera, pero todavía no había sucedido el gran momento. El heredero de los Luján a punto ha estado de besar a Jana, pero no ha sido hasta ahora, que está prometido con Jimena, para dar rienda suelta a sus sentimientos y confesarle a la protagonista de la serie lo que siente. Pero no ha sido el único beso de La Promesa ¡Aquí tienes los 10 mejores de la serie! 02.25 min La Promesa - Los 10 mejores besos de 'La Promesa'

Maite y Camino en Acacias 38 Acacias 38, en sus 1483 episodios, ha dado para muchos besos. En los primeros compases de la serie, la pasión no pudo reprimirse y más y Manuela y Germán terminaban con un apasionado beso. En otro capítulo, Liberto no podía aguantarse las ganas de besar a Rosina y le dio un bonito beso que ella supo corresponder. Lo mismo le pasó a Lolita, que se moría por gritar a los cuatro vientos que quería a su Antoñito y cuando lo hizo ambos lo celebraron con un beso de película en plena calle ante la atónita mirada de todos los vecinos. No podía faltar en esta selección el beso de Maite y Camino que conquistó a miles de espectadores que llenaron sus redes sociales de lazos rojos. ¡Aquí tenéis un resumen de todos sus besos! 24.53 min Todos los besos de Maitino

Carlos y Karina, e Inés y Eugenio en Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó también tiene una larga ristra de besos, algo normal con todas las parejas que han pasado por la serie. Podríamos destacar muchos, como el primero de Inés y Mike en Londres, o el de Jorge y María. Pero los más esperados por los espectadores fueron dos: el primer beso que vimos de Carlos y Karina cuando apenas eran unos niños, sin olvidar el último con las Torres Gemelas de fondo. 01.45 min Cuéntame cómo pasó - El primer beso de Carlos y Karina Y otro que siempre quedará en nuestra memoria por lo que esperamos para que sucediera es el primer beso de Inés y Eugenio. Justo después de que la hija de los Alcántara le cortara el pelo al sacerdote, la química que había entre ellos dos desde el primer momento sale a la luz y se funden en un apasionado beso. 02.16 min El primer beso de Inés y Eugenio

Pancho y Bea en Verano azul Para beso que marcó a toda una generación, el de Pancho y Bea en Verano azul. No estábamos muy seguros de si a la joven le gustaba el muchacho del pueblo o Javi, pero con ese tierno pico en las cuevas de Nerja despejó todas las dudas. Besos por Navidad Beso en 'Verano azul' ... Ver ahora

Pacino y Amelia en El Ministerio del Tiempo En todos los besos que hemos visto hasta ahora, siempre ha salido bien. Los besos han sido correspondidos al ser dentro de parejas que tenían sentimientos mutuos. Pero eso sí, no todo es romanticismo, y a veces, cuando una persona se lanza no obtiene la respuesta esperada. Si no, que se lo digan a Pacino cuando besó a Amelia en medio de una operación de El Ministerio del Tiempo. Los ministéricos esperaban este momento como agua de mayo, lo que no esperaban fue la reacción de la integrante de la patrulla. 00.23 min El beso de Pacino a Amelia