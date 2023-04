Ha llegado uno de los días en los que más cariño se muestra después de San Valentín, incluso mucho mejor, pues no hay regalos materiales. Como cada 13 de abril, RTVE Play celebra el día internacional del beso recordando los mejores que hemos visto en las series de nuestra plataforma. En cambio, en este 2023 hemos querido destacar los besos de la serie de la que todo el mundo habla. Sí, se trata de La Promesa. La ficción de las tardes de La 1 está arrasando en audiencia, tanto en emisión como bajo demanda, y aunque solo lleve poco más de 70 capítulos, sí que hemos podido ver mucho amor entre los personajes que habitan el Palacio de los Luján.

Por eso, el equipo digital de RTVE Play y La Promesa ha seleccionado los 10 besos más recordados de la serie y los ha ordenado del peor al mejor. ¿Tú qué opinas? ¡Tienes el ranking en el vídeo que abre la noticia!

Los mejores besos de La Promesa



10. El beso de María y Salvador a escondidas. Salvador no puede contener el amor que siente por su novia y le da un beso en el patio, mientras que la doncella está más preocupada por si los ven, él tranquiliza a la joven con otro apasionado beso.

9. Los marqueses tienen mucho que celebrar. En pocas ocasiones vemos así a don Alonso y doña Cruz, pero después de la declaración de Manuel a Jimena, los marqueses decidieron celebrarlo dándole rienda suelta a la pasión.

8. Mauro y Teresa se reencuentran. Nadie sabía que el lacayo tenía novia, y hasta él parece que se había olvidado de ella por su relación con Leonor. Pero la joven llega a La Promesa ilusionada por servir junto a su chico, y le da un beso que no es bien recibido por el lacayo.

7. El primer beso de Mauro y Leonor. El beso que tampoco se esperaba Mauro es el de Leonor en la biblioteca. El criado de La Promesa estaba consolando a la joven de los Luján cuando esta le da un beso. Era tan solo el principio de una relación con mucha pasión.

6. Salvador se despide de María. Después de ser detenido, Salvador no tuvo más remedio que marchar al servicio militar en la guerra. Pero antes quiso despedirse de su novia, con un tierno beso.

5. Manuel besa a Jimena. Manuel sabe que tiene que casarse con Jimena y, aunque no siente lo mismo por ella que por Jana, sabe que tiene que demostrarle su amor. Por ello, el heredero del marquesado decide besar a la que es su prometida.

4. El amor de Mauro y Leonor no tiene límites. Después de ese primer beso, la chispa del amor se encendió y parecía no encontrar la manera de apagarse. Mauro y Leonor no contuvieron sus ganas de amarse con este beso en la habitación de la joven.

3. El primer beso de María y Salvador. Estaba claro que con el tonteo que había entre ellos, el gran momento entre ellos dos tenía que llegar algún día, y después de decir lo que sienten el uno por el otro, por fin, María ve como su Salvador le corresponde con un beso.

2. Pasión en el hangar entre Leonor y Mauro. Los dos jóvenes ya no sabían cómo pasar tiempo juntos en el palacio de La Promesa. En muchas ocasiones estuvieron a punto de ser descubiertos, incluso en el hangar, pero allí fue donde la pareja decidió dar rienda suelta a su pasión.

1. El beso más esperado de La Promesa: Jana y Manuel. Parecía que no iba a llegar nunca, pero Manuel nunca deja de sorprendernos, y a Jana tampoco. Justo en el peor momento para la doncella, el hijo de los Luján fue hasta su habitación para demostrarle lo que llevaba tiempo queriendo decirle: que está enamorado de ella con un apasionado beso que todos estábamos esperando.