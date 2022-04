Como cada 13 de abril, el mundo celebra el Día Internacional del Beso, y en RTVE Play no hemos querido dejar pasar la oportunidad de recordar los mejores besos de las parejas de las series de TVE que nos han marcado a lo largo de los 65 años de la cadena. Desde el inocente beso de Bea y Pancho en Verano Azul al más apasionado de Águila Roja, sin olvidar el de Maite y Camino en Acacias 38 que marcó a toda una generación de espectadores. ¿Quieres saber cuáles forman la lista? ¡No te pierdas el vídeo que abre la noticia!

Los mejores besos de las series de RTVE

Acacias 38, en sus 1483 episodios, ha dado para muchos besos. En los primeros compases de la serie, la pasión no pudo reprimirse y más y Manuela y Germán terminaban con un apasionado beso. En otro capítulo, Liberto no podía aguantarse las ganas de besar a Rosina y le dio un bonito beso que ella supo corresponder. Lo mismo le pasó a Lolita, que se moría por gritar a los cuatro vientos que quería a su Antoñito y cuando lo hizo ambos lo celebraron con un beso de película en plena calle ante la atónita mirada de todos los vecinos. No podía faltar en esta selección el beso de Maite y Camino que conquistó a miles de espectadores que llenaron sus redes sociales de lazos rojos.

24.53 min Todos los besos de Maitino

Cuéntame cómo pasó también tiene una larga ristra de besos, algo normal con todas las parejas que han pasado por la serie. Por eso, hemos querido destacar seis. Entre ellos está el primer beso que vimos de Carlos y Karina cuando apenas eran unos niños, pero también el último con las Torres Gemelas de fondo. También está el primero de Inés y Mike en Londres, o el de Jorge y María. Pero si alguien en Cuéntame sabe aprovechar la oportunidad es Marta Altamira, que besó de forma inesperada a Toni delante de su mujer. Y no podía faltar uno de Antonio y Mercedes. Reconocemos que nos ha costado escoger solo uno, pero creemos que el elegido refleja lo que es la pareja.

En la lista se encuentran primeros besos como el de Pancho y Bea en Verano azul, o el de Ser o no ser. También besos de celebración como el de Gonzalo y Margarita cuando se reencuentran en Águila Roja, o el de Isabel y Fernando cuando descubren que están embarazados. Pero a veces los besos tienen su punto de secretismo, especialmente cuando esas relaciones no podían salir a la luz para el resto de personajes de la serie. Es el caso de Aurora y Celia en Seis Hermanas, Victoria y Ángel en La Señora, Camilo en La sonata del silencio o Teresa y Ana en Amar en tiempos revueltos.

El primer beso de Carlos e Isabel en 'Carlos Rey Emperador'





En cambio, lo que no le falta a ningún beso es pasión, y para apasionados tenemos en todas las series. Podríamos empezar por el de Carlos e Isabel en Carlos Rey Emperador cuando la pareja se ve por primera vez, el de Teresa y Nacha en Servir y proteger cuando deciden vivir su amor al igual que Alicia y Rober en la misma novela. Sin olvidar otros como los de Sequía, HIT o Ana y los siete.

Eso sí, no todo es romanticismo, y a veces, cuando una persona se lanza no obtiene la respuesta esperada. Si no, que se lo digan a Pacino cuando besó a Amelia en medio de una operación de El Ministerio del Tiempo.